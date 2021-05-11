Украинские АЗС будут сообщать о росте цен на бензин: нововведение от Кабмина

Кабинет министров Украины ввел для сетей АЗС декларирование изменения цен на бензин и дизтопливо на 1% и более. Также в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость добавили бензины марок А-92 и А-95, а также дизельное топливо.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №450, обнародованном на правительственном портале. Она была опубликована 11 мая.

“Декларирование изменения розничных цен на бензины марки А-92 и А-95 и дизельное топливо осуществляется субъектом хозяйствования в отношении объекта (заведения) розничной торговли в случае увеличения розничной цены товара на 1 процент и более по сравнению с розничной ценой на момент декларирования за 20 дней до начала применения розничной цены, которая декларируется, без учета дня декларирования”, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине в первую неделю мая заметно выросли цены на бензин. А-92 подорожал в среднем на 14 коп./л, а А-95 – на 21 коп./л.

Самый большой рост был в восточных областях: в Донецкой – на 41 коп./л, в Луганской – на 38 коп./л. Главная причина в том, что истек срок меморандума между Кабмином и нефтетрейдерами о предельных ценах на бензин А-95 не выше 30 грн/л.

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