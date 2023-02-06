Украинец поскользнулся возле аптеки и отсудил у нее 51 тыс. грн: они не почистили снег

Романовский райсуд Житомирской области обязал "Киевфарм" заплатить 51 тыс. грн украинцу, который поскользнулся на тротуаре рядом с их аптекой. Изначально пострадавший требовал заплатить ему 500 тыс. грн морального ущерба.

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Как говорится в материалах дела № 290/852/22, которые есть в распоряжении OBOZREVATEL, само происшествие случилось еще в декабре 2019-го, однако украинец подал в суд на "Киевфарм" только в сентябре 2022-го, а решение было опубликовано уже в 2023-м.

Украинец проходил по тротуару на ул. Базарная в пгт Романов Житомирской области и подскользнулся напротив аптеки. Тротуар не был почищен. В результате падения он получил травмы. Местный орган власти правилами благоустройства обязал бизнес содержать территорию, которая прилекает к их помещениям.

Фактически суд согласился с доводом, что "Киевфарм" должен был очистить территорию напротив своей аптеки, однако это не сделали. На лечение украинец потратил 41 тыс. грн. А вот моральный ущерб оценил в полмиллиона.

Суд согласился взыскать с аптеки расходы на лечение, однако моральный ущерб оценил в 10 тыс. грн. "Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Киевфарм" на возмещение имущественного вреда, причиненного повреждением здоровья 41012 грн 41 коп и на возмещение морального вреда 10000,00 грн", – говорится в материалах дела.

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