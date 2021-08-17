Украине следует немедленно внедрить системную госполитику для противодействия "утечки мозгов" – аналитики

Спрос на украинских специалистов за рубежом вновь возрастает – европейские фирмы по подбору кадров размещают в соцсетях все больше объявлений с "выгодными предложениями" для украинских специалистов. Особое внимание начали предоставлять представителям технических специальностей.

Об этом говорится в сюжете "5 канала". Как отметил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, пока трудовая миграция украинцев с Украины не несет большой угрозы для нашего экономического развития. Однако рано или поздно люди начнут для себя выбирать возможности будущего проживания, и выбирать страну, в которой они захотят остаться (чтобы посмотреть сюжет, доскролльте до конца новости).

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"И вот это уже будет нести в будущем угрозу для нашего экономического развития", – предостерег он.

"Страны-соседи, не только Польша. Это самое делает Беларусь, где полмиллиона наших мигрантов, Россия, Китай забирают наши технические кадры, другие страны Азии... Они все заинтересованы максимально убрать наши технические кадры, потому что прежде всего это высокое качество, низкая цена", – объясняет Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

"Охота" на кадры в перспективе будет только усиливаться, считают аналитики. Ведь Европа существенно "стареет" и требует опытных рук. Поэтому, отмечают специалисты, Украине следует немедленно внедрять системную госполитику по противодействию "утечки мозгов". И начать можно из поддержки отечественного бизнеса, который системно инвестирует в человеческий ресурс.