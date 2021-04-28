Украине грозит торговый конфликт с Евросоюзом: названа причина

Между Украиной и Европейским союзом может возникнуть торговый конфликт из-за предлагаемого правительством временного запрета на экспорт семян подсолнечника.

Об этом сообщает "Европейская правда". Проект правительства предлагает полностью запретить экспорт семян подсолнечника с 15 мая по 30 сентября 2021-го.

"Рост цен на масло подсолнечное стало следствием существенного роста цен на семена подсолнечника, составляющая которого составляет 85% от стоимости производства масла. в Результате климатических особенностей выращивания подсолнечника наличие сырья на перерабатывающих масличных предприятиях на начало маркетингового периода (сентябрь 2020 года) составляла лишь 36,9% от имеющегося объема предыдущего маркетингового периода, а внутренние закупочные цены только за две недели сентября 2020 года выросли на 30%", – говорится в пояснительной записке.

Эту проблему власти надеются решить, запретив экспорт необработанного сырья, на которое сейчас есть высокий спрос за рубежом. При этом такой шаг может вызвать обострение отношений с ЕС.

"Соглашение об ассоциации прямо запрещает введение запретов на экспорт. Конечно, есть исключения – вопросы экологии или безопасности жизни или здоровья граждан, однако это явно не тот случай, даже несмотря на то, что в правительстве ссылаются на "ковидный" закон", – говорит руководитель практики международной торговли юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Елена Омельченко.

Напомним, в Украине цены на подсолнечное масло снизятся только в сентябре. Однако при этом стоимость не дойдет до отметок в 30 грн за литр, как это было в начале 2021-го. На данный момент литр масла обходится примерно в 60 грн.

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