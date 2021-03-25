Украина заплатила МВФ миллионы за нарушение соглашений: сколько отдали

За последние 6 лет Украина перечислила МВФ 46,3 млн специальных прав заимствования ($65,74 млн) комиссии за невыбранные транши, которые были предусмотренные программами сотрудничества. При этом невыплаты траншей происходят по причине не выполнения договоренностей со стороны Украины.

Об этом OBOZREVATEL рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак. "Платежи за недополученные транши – это условия сотрудничества с кредитором. По сути специальные права заимствования (СПЗ) или СДР (англ. Special Drawing Rights, SDR) – искусственное резервное и платёжное средство, эмитируемое Международным валютным фондом (МВФ)", – говорит он.

"Деньги переводят только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах. Создавать резерв средств под заемщика стоит денег. Вот МВФ и получает эти платежи от Украины за резерв средств. Получается, что невыплаты траншей происходят по причине не выполнения договоренностей украинской стороной, то есть мы и должны платить (и неважно, что МВФ регулярно пересматривает условия сотрудничества. Они очень грамотно все прописывают в договорах, так как они занимают деньги и могут себе позволить вести любую игру)", – добавил Орыщак.

Невзирая на это, стоимость заимствований от МВФ намного ниже, чем от заимствований на рыночных условиях у других кредиторов и не имея аналогов получения средств Украина продолжает вести диалог с Фондом. Так, в 2020-м полная стоимость кредита МВФ для Украины составляла лишь 2,63% годовых, в то время как средняя стоимость заимствований через размещение евробондов – 7,2% годовых. То есть платим, имея перспективу получить дешевые деньги, если/когда МВФ устроят внутренние реформы.

По программе stand-by, заключенной в 2020 году, Украина перечислила МВФ 5,2 млн СДР в виде Commitment fee. Из них Фонд вернул 2,3 млн СДР при перечислении первого транша, – пишет "Экономическая Правда" со ссылкой на НБУ.

Аналитик отмечает, что в первую очередь каждому украинцу нужно понимать, что МВФ, как кредитор, заинтересован в стабильных заемщиках, которые будут обогащать кредитора, а не спасать свою экономику. Именно это мы видели на примере Азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов. Именно это и произошло с Украиной.

"Вопрос "спасения экономики" путем получения новых траншей финансовой поддержки не решен, но важно было как его преподнести в моменте, чтобы население поддерживало идею. И это происходит дальше – создают видение необходимости получения траншей от МВФ. Хотя, возможно, пока что мы просто не отказываемся от МВФ не имея четкого плана развития экономики. Но последние годы экспортно-импортные отношений с Китаем и заинтересованность Китая во внешних рынках рисуют перспективу боле уверенного самостоятельного положения Украины на внешней арене (без постоянной работы под указкой США и МВФ)", – отмечает аналитик.

На вопрос об отказе сотрудничества с МВФ есть один ответ – это практически невозможно без глобальных экономических потерь, дефолта и возврата к торговым (бизнес) отношениям с Россией, активному сотрудничеству с Азией и Арабскими Эмиратами. Если отказаться от денег МВФ – автоматически закроется поддержка других кредиторов. "Только имея экономическую перспективу стабильной работы с Азией, Арабскими Эмиратами, Россией можно ждать, что МВФ послабит условия выдачи денег. Сейчас, пока Украина в экономической ловушке, МВФ будет жестко диктовать условия", – подытожил Орыщак.

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