Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии

Во вторник, 1 февраля, впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Ранее украинская ГТС могла работать лишь в направлении из нашего государства в Венгрию, то есть импорт производился только с помощью виртуального реверса.

"Благодаря техническим мерам создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях. Венгерское направление стало вторым после словацкого гарантированного маршрута газа в Украину даже при отсутствии транзита", – написал в своем Facebook генеральный директор госкомпании ОГТСУ ("Оператор газотранспортной системы Украины") Сергей Макогон.

Отмечается, что открытие вышеуказанного направления создало возможность трейдерам организовать поставку СПГ (сжиженный природный газ) в Украину из терминала в Хорватии.

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Напомним, еще 25 января ОГТСУ договорился о продлении гарантированных мощностей для транспортировки газа из Венгрии в нашу страну до 30 сентября. Это позволит увеличить возможности для закачки топлива в Украине на следующий отопительный сезон. Так, заказчики услуг получили возможность бронировать необходимые мощности для импорта в государство на квартальных аукционах.

Соглашение на данный момент действует лишь в тестовом режиме, но операторы работают над введением гарантированных мощностей для импорта из Венгрии на постоянной основе. Об этом сообщили в пресс-службе ОГТСУ.

"С 1 января 2022 года мы увеличили гарантированные мощности для импорта газа в Украину почти на 30% и открыли доступ к новым источникам природного газа, в том числе к СПГ терминала на о. Крк в Хорватии. Чтобы диверсифицировать источники поставок газа и усилить энергетическую безопасность Украины, ОГТСУ продолжает работу над увеличением гарантированных мощностей для импорта газа из Венгрии на постоянной основе", – сказал Макогон.

Отметим, российский монополист "Газпром" сократил транзит газа в Европу через Украину до 4-летнего минимума. За 16 первых дней января 2022 года среднесуточный объем транзита составил всего 52,4 млн куб. м топлива. Для сравнения, за такой период в 2019-м прокачали более 251 млн куб.

Кстати, даже в "ковидном" 2020-м среднесуточный объем транзита составил 83,4 млн куб. м, а в 2021 году – 124,6 млн куб. м. "Выводы напрашиваются сами за себя – "Газпром" не заинтересован помогать странам ЕС в кризисный период, а давление на Европу для запуска "Северного потока-2" продолжается", – заявил Сергей Макогон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Александруполис (Греция) построят терминал по приему СПГ. В конце текущего месяца приняли окончательное инвестиционное решение о строительстве терминала мощностью 5,5 млрд куб. м в год. Он должен заработать в конце 2023 года. Газ из терминала сможет получать и Украина.

В компании Gastrade SA отмечают, что новый терминал будет подключен к Национальной системе транспортировки природного газа Греции трубопроводом длиной 28 км, по которому СПГ будет передаваться на рынки Греции, Болгарии, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Молдавии и Украины.