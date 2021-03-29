Украина, по оценкам налоговой, из-за минимизации, серой занятости и зарплат в конвертах теряет около 7,7 млрд долларов в год.

Об этом в своем блоге в ZN.ua написал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко. Только за счет зарплат в конвертах страна теряет 4,3 млрд долларов. "Скрутки" (минимизация налоговых платежей) приводит к потерям 1,5 млрд долларов, на оффшорах страна теряет 0,8 млрд долларов.

"К примеру, общие доходы населения в 2020-м без учета налогов составляли 3,4 трлн грн, из которых 1,9 трлн – это заработная плата и другие трудовые доходы. При этом объемы выручки предприятий торговли, фиксируются через кассовые аппараты, в 2020 году составляли менее 1,3 трлн грн. Это значит, что только 38% расходов домохозяйств фиксируется через фискальный чек с оплатой соответствующих налогов и сборов", – пояснил Любченко.

Важно понимать, что успешность мер по реформированию налоговой системы и эффективного преодоления налоговых схем зависит не столько от контроля, сколько от построения надежной модели взаимодействия между налогоплательщиками и государством.

"Для этого нужно обеспечить соблюдение государством ключевых принципов в сфере налогообложения, которыми, по нашему мнению, должны быть: справедливость (равенство всех плательщиков перед законом, недопущение любых проявлений налоговой дискриминации), прозрачность (обмен информацией между налоговыми агентами и налоговыми органами; внимание к сути операций, а не к их формы) и удобство во взаимодействии с налоговыми органами (платить налоги честно должно быть выгодно, налоговая служба обеспечивает качественный сервис налогоплательщикам)", – добавляет глава налоговой.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как увеличится налог на недвижимость в 2021 году.

Физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).