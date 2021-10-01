Украина предупреждала. В "Нафтогазе" ждут санкций США и Германии против "Северного потока-2"

Ситуация с прекращением транзита газа из РФ в Венгрию через Украину – демонстрация того, что будет после запуска "Северного потока-2". В связи с этим в "Нафтогазе" ожидают санкций против газового проекта со стороны США и Германии.

"Мы публично и непублично предупреждали наших партнеров в Германии и США, что такое может произойти, и что прекращение физического транзита через Украину создаст огромные угрозы Украине и Европе. Кремль делает это намеренно. Это даже не бряцание оружием, это очевидно использование газа как оружия", – написал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко в своем Facebook.

Он отметил, что в совместном заявлении Штатов и ФРГ говорится: в случае использования Россией газа в качестве оружия, должна применяться соответствующая реакция. Посему стоит ожидать наложение санкций на компанию-оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG.

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Стоит отметить, о возможном введении новых ограничительных мер против "Северного потока-2" уже начали говорить в Соединенных Штатах. Экс-посол США в Германии и управляющий партнер McLarty Associates (консультант по международной торговле) Ричард Берт ранее заявил, что правительство может ввести новые санкции уже в декабре 2021-го.

Уточним, Россия остановила транзит газа через украинскую ГТС несмотря на забронированные мощности. И у компании "Газпром" действительно есть такое право – не экспортировать газ через забронированные мощности, однако их обязательно нужно оплачивать. Здесь речь идет о принципе "качай или плати".

В Европе начался газовый кризис – энергокомпании и заводы вынуждены закрываться, тарифы для население растут. Ключевые положения касательно сложившейся ситуации:

Цена газа в Европе достигла 100 евро за МВт/ч, или около $1200 за тысячу кубометров.

4 энергокомпании в Великобритании уже прекратили работу из-за высоких расценок на газ.

Тарифы для населения уже заметно подскочили – в Германии для бытовых потребителей уже выросли в среднем на 11,5%, причем до конца осени они могут увеличится еще на 13%.

В Европарламенте депутаты обвинили компанию "Газпром" в манипуляциях и шантаже на газовом рынке для одобрения запуска "Северного потока-2". Они потребовали срочного расследования.

В Украине предупредили ЕС, что Россия манипулирует ценами на газ с целью заставить пойти на уступки касательно энергобезопасности. Здесь вопрос непосредственно касается газопровода "Северный поток-2".

Дефицит газа грозит европейским государствам ростом цен и перебоями с продовольствием. В некоторых странах уже не хватает удобрений, нечем оглушать свиней на скотобойнях, а также охлаждать ядерные станции (BBC).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" не смогут использовать для транспортировки газоводородных смесей. Причина – вероятность больших потерь в системе. При этом в "ОГТСУ" ("Оператор ГТС Украины") уже изучают возможность транспортировки водорода.