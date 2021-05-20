Украина оштрафовала "дочку" Google на 1 млн грн: названа причина

ООО "Гугл" уплатило 1 млн грн штрафа за непредставление в установленный срок информации по требованию Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Информация была необходима для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя о блокировке его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ. Размер штрафа обуславливался еще и отягчающими обстоятельствами – компания не предоставляла комитету информацию больше года.

Отмечается, что это сделало невозможным полное и всестороннее рассмотрение комитетом заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. Штраф подлежал уплате в двухмесячный срок.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет принял решение оштрафовать всю энергетическую отрасль Украины включая ТЭС и ТЭЦ и государственные Центрэнерго и Госуглупостач за совершение похожих действий, которые состояли в купле и продаже угля по похожим ценам. По мнению АМКУ, это привело к нарушению конкуренции на регулируемом государством рынке электроэнергии.

Также комитет признал, что Министерство энергетики склоняло компании энергетического сектора к совершению похожих действий путем приглашения их на совещания в министерство.

Как ранее писал OBOZREVATEL: