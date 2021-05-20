Украина оштрафовала "дочку" Google на 1 млн грн: названа причина
ООО "Гугл" уплатило 1 млн грн штрафа за непредставление в установленный срок информации по требованию Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Информация была необходима для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя о блокировке его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес".
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ. Размер штрафа обуславливался еще и отягчающими обстоятельствами – компания не предоставляла комитету информацию больше года.
Отмечается, что это сделало невозможным полное и всестороннее рассмотрение комитетом заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. Штраф подлежал уплате в двухмесячный срок.
Напомним, ранее Антимонопольный комитет принял решение оштрафовать всю энергетическую отрасль Украины включая ТЭС и ТЭЦ и государственные Центрэнерго и Госуглупостач за совершение похожих действий, которые состояли в купле и продаже угля по похожим ценам. По мнению АМКУ, это привело к нарушению конкуренции на регулируемом государством рынке электроэнергии.
Также комитет признал, что Министерство энергетики склоняло компании энергетического сектора к совершению похожих действий путем приглашения их на совещания в министерство.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Антимонопольный комитет Украины предостерег операторов рынка бензина и дизтоплива от антиконкурентных действий, которые могут негативно повлиять на цены.
АМКУ начал дело против группы компаний "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке белого сахара. В течение последних месяцев комитет исследовал ситуацию, связанную с повышением цен на сахар.