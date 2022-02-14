Украина не хочет платить Netflix за съемки фильма в Киеве: в чем причина

Украинское Держкино до сих пор не вернуло Netflix 550 тыс. евро в виде кеш-рибейта за съемку в Киеве фильма "Последний наемник" с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Причиной называют то, что над фильмом уже нетолько закончили работу, но и показали его. Согласно законодательству, государство должно возвращать иностранным кинокомпаниям 25% затрат, если они снимают кино в Украине, (т.н., кеш-рибейт): привлекают к съемкам украинских актеров, арендуют технику и павильоны и т.д. Более того госангенстсво вовсе не собирается отдавать Netflix эти деньги.

Об этом сообщил Forbes. Отмечается: причиной отказа стало то, что работу над фильмом уже закончили и его показали в эфире. Тогда как документы на соответствующий культурный тест должны подавать еще до завершения производства.

"В продакшене Star Media, которому совместно с британским OLLEV принадлежит Apple Tree Vision, снявшая для Netflix фильм, говорят, что в законе нет такого ограничения. А Держкино приняло эти документы без каких либо претензий", – говорится в сообщении.

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Что известно о фильме

"Последний наемник" был снят в Киеве в августе 2020 года. Бюджет съемки в Украине, по словам Пантелеймоновой, составил около 3,5 млн евро.

"Съемочная группа также потратила около 800 тыс. евро на проживание, питание и транспорт. Чтобы приступить к работе в Украине, стриминг собрал 393 документа. Заявку на кэш-рибейт французы подали в декабре 2020 года, но до сих пор не получили возмещения", – сообщили журналисты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Netflix приобрела права на онлайн-показ криминальной драмы украинского режиссера Олега Сенцова под названием "Носорог/Rhino". Премьера на стиминге запланирована на весну 2022 года.