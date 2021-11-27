Украина должна выполнить требования МВФ и выплатить 'зеленые' долги – нардепы

Правительство Украины должно выполнить требования Международного валютного фонда и прекратить блокировку платежей на погашение долга за "зеленую" энергию из средств целевых еврооблигаций.

Об этом говорится в заявлении межфракционного депутатского объединения (МФО) "Чистая энергия – здоровая окружающая среда".

"Украина обязалась погасить все долги перед производителями альтернативной энергетики в рамках полученного транша Международного валютного фонда по программе stand-by. Мы надеемся, что на этот раз под давлением ответственности перед международным кредитором Правительство выполнит свои обязательства", - говорится. в заявлении.

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МФО отмечает, что в тексте Меморандума с МВФ говорится, что ГП "Гарантированный покупатель" больше не будет накапливать долги перед производителями "зеленой" энергии.

Обязательства будут контролироваться с помощью новых количественных критериев эффективности. Их невыполнение приведет к срыву программы.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВДЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.