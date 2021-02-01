Украина должна ограничить импорт тока из России и Беларуси, – Витренко

Украина должна ввести "умные ограничения" на импорт электроэнергии из России и Беларуси с последующим исключением от общей энергосистемы с этими странами.

Об этом сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко во время выступления в Верховной Раде 28 января.

"Теперь что касается импорта из России и Беларуси электроэнергии. Должны быть ограничения. Эти ограничения должны учитывать, к сожалению, тот факт, что мы пока интегрированы с системой России и Беларуси. Умные ограничения должны быть даже сейчас", – отметил он.

При этом стратегическая цель Украины, по его словам, это присоединение к европейской системе ENTSOE и отсоединение от системы России и Беларуси

"Это над чем мы должны работать", – подчеркнул и.о. министра.

Напомним, Украина начала импорт электроэнергии из Белорусской АЭС в январе 2021 года. Благодаря этому Белорусская АЭС впервые смогла выйти на полную мощность. С начала года было закуплено почти 150 млн кВт часов на сумму около 200 млн гривен.

На фоне критики импорта, министры энергетики и иностранных дел Украины заявили о планах скорейшего отсоединения от энергосистем России и Беларуси, что сделает физически невозможным импорт тока из этих стран. 27 января комитет Верховной Рады по вопросам энергетики поддержал законопроект о запрете импорта тока из России и Беларуси.

В прошлый раз, с октября 2019 по март 2020 года импорт тока из России и Беларуси привел к глубокому за годы независимости кризису на энергорынке, который вызвал простой угольных шахт и миллиардные убытки государственных энергетических компаний.