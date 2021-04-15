Украина арестовала 12 российских самолетов, которые летали в Крым

Прокуратура Крыма и Севастополя наложила арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа".

"Установлено, что одной из российских авиакомпаний, с 2019 года незаконно использовались 12 пассажирских самолетов марок Boeing и Airbus для осуществления переправки лиц через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства", – говорится в сообщении ведомства на Facebook.

Осуществление перелетов иностранными, преимущественно российскими, авиакомпаниями на оккупированную территорию Крыма рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, а также как нарушение законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов.

До этого в рамках указанного производства по ходатайству прокуратуры автономии был наложен арест на 199 воздушных судов, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в оккупированный полуострова, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.

Также прокуратура автономии обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения 109 арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска.

Как сообщал OBOZREVATEL, внешнеторговый оборот оккупированной автономной республики Крым составил 74,9 млн долларов, что на 20% меньше показателей 2019 года. В то же время объем импорта на полуостров снизился почти на 32%.