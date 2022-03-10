Uklon запустил новую функцию для эвакуации украинцев

Сервис такси Uklon в связи с войной в Украине, которую развязала РФ, запустил новый класс поездок – Evacuation. Он предназначен для перевозки пассажиров из мест повышенной опасности. То есть можно добраться из одного города в другой.

Конечную точку поездки нужно выбирать исключительно пином на карте, то есть вручную поставить на карте точку на нужном адресе, куда вы направляетесь. Об этом сообщается в Facebook Uklon 10 марта.

Помимо этого, тариф на поездку повторяет тариф города клиента, кроме стоимости километра за городом – она удвоена. "У тебя есть возможность управлять ценой поездки – меняй ее вручную с помощью ползунка. Максимально увеличить стоимость вручную можно до 5 раз от стандартного тарифа", – говорится в сообщении.

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В Uklon отметили, что не берут комиссию из водителей за выполнение поездок, совершаемых с горячих точек боевых действий. Кроме того, отсутствует комиссия сервиса и по заказу в пределах этих городов.

"Перевозки осуществляются сотрудничающими с сервисом водителями, однако, мы планируем активно привлекать и посторонних водителей, чтобы у всех, кто желает эвакуироваться, была возможность это сделать", – подытожили в компании.

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