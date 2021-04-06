Участника 'Большой стройки' разоблачили в уклонении от уплаты налогов на 19 млн грн

Сотрудники налоговой ГУ ГФС в Киеве разоблачили служебных лиц предприятия в уклонении от уплаты налогов на 18,6 млн грн. Отметим, что предприятие неоднократно становилось победителем публичных торгов по программе "Большая стройка".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины. "С целью искусственного завышения стоимости работ и последующего получения наличных денежных средств (схема отката) предприятие проводило бестоварные операции, при этом только документально отражая приобретение ТМЦ, работ, у другого общества, которое в свою очередь осуществляло финансово-хозяйственные взаимоотношения с рисковыми СХД", – говорится в сообщении.

Так, фигуранты формировали безосновательный налоговый кредит по НДС. В результате такой деятельности злоумышленники уклонились от уплаты налога на общую сумму более 18,6 млн грн.

"На основании постановления районного суда, сотрудники налоговой милиции провели обыски офисных и жилых помещений, в результате которых обнаружили тендерную документацию и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о фактах хищения бюджетных средств, черновые записи и наличные денежные средства на общую сумму свыше 6 млн грн в эквиваленте", – сообщает пресс-служба.

Напомним, компании и предприятия горно-металлургического комплекса в 2020 году уплатили $1,6 млрд налогов в государственный и местные бюджеты. Такие данные приводятся в исследовании "Вклад ГМК в экономику Украины 2019-2020", проведенном аналитиками GMK Center.

Как сообщал OBOZREVATEL: