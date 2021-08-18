У Украины есть все шансы на экспортную экспансию: Шмыгаль о новом решении Кабмина

Кабинет министров увеличит капитал Экспортно-кредитного агентства на 1,8 мрлд грн. Таким образом, Украина имеет шансы для экспортной экспансии.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 18 августа, которое транслировалось на YouTube-канале Кабмин. Также он добавил, что ВВП вырос на 5,4%.

"Оптимистические настроения бизнеса, восстановление строительства и сельского хозяйства обеспечат дальнейший рост... Кабмин поддерживает отечественные предприятия, которые выходят на международные рынки. Мы увеличиваем капитал Экспортно-кредитного агентства на 1,8 мрлд грн. Теперь на поддержку экспорта есть 2 млрд. У Украины есть все шансы для экспортной экспансии", – сказал глава Кабмина.

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Экспортно-кредитное агентство предоставляет кредиты на внешнеторговые операции. Одна из ключевых ролей – упрощение выхода товаров на те рынки, которые являются высокорисковыми или новыми для украинских компаний.

Ранее сообщалось, что экспорт украинских товаров в страны Европейского Союза увеличился на 60%. Речь идет об экспорте продукции, начиная с 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский экспорт за первые пять месяцев 2021 года увеличился более чем на 25%, или почти на 5 млрд долларов. Практически на 50% больше наша страна начала поставлять в Китай, США, Турцию, Великобританию.