У Новинского призвали Офис генпрокурора принять меры для прекращения коррупции в 'Харьковоблэнерго'

Компания Smart Holding (Cyprus) Ltd, бенефициаром которой является Вадим Новинский, обратилась к Офису генерального прокуратура с призывом рассмотреть вопрос о содействии прекращению хищения средств и активов АО "Харьковоблэнерго". В компании попросили обеспечить надлежащее досудебное расследование по уголовным производствам.

Они зарегистрированы по фактам противоправных действий должностных лиц и работников в энергокомпании, говорится в обращении Smart Holding, которая является акционером акционерного общества "Харьковоблэнерго". Обращение направлено в адрес генерального прокурора, члена Совета национальной безопасности и обороны Украины Ирины Венедиктовой и секретаря СНБО Алексея Данилова.

В сообщении говорится, что Smart Holding неоднократно обращала внимание государственных органов и общественности на неудовлетворительное финансовое состояние одного из крупнейших энергопредприятий, имеющего стратегическое значение для государства, которому принадлежит 65,001% акций АО "Харьковоблэнерго".

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"Эта ситуация является прямым следствием неэффективного менеджмента и отчаянной попытки руководства АО любой ценой сохранить существующую систему управления предприятием, которая создает условия для существования многочисленных коррупционных схем и хищения средств", – сказано в письме.

В обращении уполномоченный представитель Smart Holding Максим Кладиков отметил, что предварительный анализ финансово-хозяйственной деятельности облэнерго показал, что в последние годы АО "Харьковоблэнерго", по сравнению с сопоставимыми или даже меньше по размеру активов и объему деятельности енергокомпаниями, стало одним из самых неприбыльных предприятий отрасли.

Если до 2015 года чистая прибыль от деятельности "Харьковоблэнерго" стабильно составляла 30-35 млн гривен, то в последующие годы этот показатель не превышал 3-5 млн гривен. Для сравнения: в 2020 году прибыль ДТЭК "Одесские энергосети" составила 529,5 млн гривен, ДТЭК "Днепровские электросети" – 346,4 млн гривен, "Полтаваоблэнерго" – 264,1 млн гривен, "Николаевоблэнерго" – 286,7 млн гривен .

Очевидно, говорится в обращении, что крайне низкие финансовые показатели работы АО "Харьковоблэнерго" создаются искусственно, активы и прибыль предприятия разворовываются, что приводит к потере дивидендов акционерами, прежде всего – государством, а также к недополучению огромных сумм налогов. Руководство АО не только не создает препятствий хищениям средств и существованию многочисленных коррупционных схем, но и достоверно принимает непосредственное участие в преступной деятельности.

Представитель Smart Holding отметил, что известно как минимум о 20 уголовных производствах, которые сегодня расследуются детективами НАБУ, следователями ГБР, полиции, большинство из которых совершенных должностными лицами АО "Харьковоблэнерго" тяжких и особо тяжких преступлений, таких как злоупотребление властью или служебным положением и присвоении, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Среди выявленных правоохранительными органами коррупционных схем злоупотребления при проведении закупок (установленные убытки от 7 млн ​​гривен до 108 млн гривен) и использования искаженного учета потребленной электроэнергии путем вмешательства в приборы учета. Досудебное расследование большинства уголовных производств в отношении противоправной деятельности в АО "Харьковоблэнерго" фактически не проводится, процессуальное руководство такими производствами не производится.

"Уголовные производства в отношении одних и тех же должностных лиц АО, одинаковых способов совершения преступлений безосновательно расследуются следственными подразделениями различных правоохранительных органов и всячески тормозятся, - после "громких стартов" дела годами лежат без движения", – отмечается в обращении к генпрокурору.

По словам Максима Кладикова, это позволяет лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, избегать ответственности и продолжать свою противоправную деятельность. По многочисленным уголовным производствам о совершении должностными лицами АО тяжких и особо тяжких преступлений ни одно должностное лицо не только не отстранен от служебной деятельности, а даже не допрошены. Например, досудебное расследование уголовного производства №42019221070000251 от 10.12.2019 по ст. 191 ч. 5 УК Украины о преступном сговоре между должностными лицами АО "Харьковоблэнерго" и ООО "Энерго-Тайм" при проведении тендерных закупок путем завышения цены, по которым причинен ущерб на сумму 108 896 158 гривен.

Ситуация приобретает особую остроту, отметил представитель Smart Holding, с учетом публичной информации о подготовке АО "Харьковоблэнерго" к приватизации. Складывается впечатление об умышленном искусственном обесценении путем снижения его доходности для дальнейшей продажи по низкой цене, что указывает на наличие высоких коррупционных рисков и приготовление к нанесению государству серьезного материального ущерба.

"Учитывая изложенное, Smart Holding обратилось к генпрокурору с ходатайством взять досудебное расследование вышеупомянутых уголовных производств на личный контроль; решить вопрос об объединении материалов досудебного расследования, касающиеся различных эпизодов противоправной деятельности, связанных субъектами или общим намерением, в одно производство; обеспечить эффективное процессуальное руководство досудебным расследованием объединенных уголовных производств с целью привлечения виновных к ответственности и возмещения причиненных убытков; привлечь Smart Holding в качестве потерпевшего и прочее. Со своей стороны Smart Holding как акционер АО "Харьковоблэнерго" гарантирует максимальное содействие органам досудебного расследования", – говорится в сообщении пресс-службы компании.