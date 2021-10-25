У бизнеса есть 3 недели на отказ от проверки: уже готов проект комплексных инспекций на 2022 год

У субъектов предпринимательства есть время до 15 ноября, чтоб отказаться от комплексной проверки в 2022 году. Проект плана таких проверок уже сгенерирован пилотным модулем планирования мероприятий государственного надзора (контроля) и сбора информации.

Об этом свидетельствуют данные инспекционного портала. Согласно обнародованному проекту плана, в следующем году планируется провести 29 916 комплексных проверок.

Как говорится в Законе "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", каждый контролирующий орган обязан утвердить годовые планы проверок субъектов хозяйствования. Такие планы до 15 октября в обязательном порядке вносятся в интегрированную автоматизированную систему государственного надзора (контроля).

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Система может обнаружить, что одна и та же компания или предприниматель будут проверяться несколькими органами в течение года. В таком случае этот субъект предпринимательства автоматически переносится в план комплексных проверок.

Другими словами, вместо нескольких проверок, которые растянутся на год, к предпринимателю придут один раз, но инспекция будет проводиться комплексно всеми органами контроля, которые внесли такого субъекта в свой годовой план проверок.

Однако от проведения такой комплексной инспекции можно и отказаться. Для этого надо обратиться с письменным заявлением в Государственную регуляторную службу. Но очень важно сделать это до 15 ноября 2021 года, так как после этой даты отсутствует техническая возможность внесения изменений в план по причине отказа субъекта хозяйствования от комплексной проверки.

Обращаем внимание, что если компания или предприниматель откажутся от комплексной инспекции, то они будут проверяться по графику годовых планов проверок каждого органа контроля.

Кроме того, до 15 ноября субъекты могут самостоятельно ознакомиться с планом комплексных проверок на 2022 год и, если заметят там какие-то неточности (ошибки в названии, ЕГРПОУ, адресе, степени риска, длительности проверки и пр.), могут обратиться к соответствующему контролирующему органу с требованием об исправлении ошибок.

Примечательно, что проект плана комплексных проверок не содержит инспекционных мероприятий Государственной налоговой службы (ГНС) и Фонда социального страхования (ФСС). ДПС должна обнародовать план проверок на следующий год до 25 декабря 2021 года, а квартальные планы-графики проверок ФСС размещаются на веб-порталах в областях и городе Киеве.

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