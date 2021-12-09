"Тысячу Зеленского за вакцинацию" можно будет получить через Monobank

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Monobank начал открывать карты для получения 'тысячи за вакцинацию от Зеленского'

Monobank начал открывать для своих вакцинированных клиентов карты для получения "тысячи за вакцинацию от Зеленского". Услугу запустили уже 9 декабря.

В то же время, сооснователь Monobank Олег Гороховский ожидает, что вскоре подобные карты начнут открывать и другие банки. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Сегодня начинаем открывать карты для получения нашими вакцинированными клиентами компенсации 1000 гривен от государства. Этот проект, наверняка, в том или ином виде, будет работать у многих украинских банков. Получится, своего рода, чемпионат Украины по банкингу", – сказал он.

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Как открыть "ковидную" карту

Чтобы открыть карту нужно обновить приложение Monobank и в верхнем меню, там где выбор карт, нажать "Открыть карту". Далее надо выбрать карту "єПідтримка".

Есть и другой способ. Открыть "ковидную" карту можно будет из сообщения в выписке, которое банк отправит своим клиентам в ближайшее время.

Как будут происходить выплаты

В Monobank обещают совершать выплаты мгновенно. Там уверяют, что их клиентам не придется ждать около 5 дней на обработку и формальные процедуры получения платежа через схему Минэкономики-Казначейство-Ощадбанк.

"Мы будем зачислять выплаты мгновенно. Ждать около пяти дней, пока платеж будет обработан и пройдет все формальные процедуры, не придется", – утверждает Гороховский.

Почему Monobank это делает

Можно предположить, что возможность запустить "ковидную" карту Monobank получил в савязи с тем, что является партнером программы "єПідтримка". Об этом указано на ее сайте.

Monobank является партнером программы "єПідтримка"

Кроме Monobank партнерами программы являются и другие банки, о которых, видимо, и говорил Гороховский. В частности, речь идет о:

  • А-Банке;

  • Альфа-Банке;

  • Укргазбанке.

Впрочем, это – не окончательный список. В "єПідтримці" утверждают, что количество банков-партнеров будет пополняться по мере их подключения к программе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "тысячу Зеленского за вакцинацию" можно будет получить уже в 2021 году. Для этого нужно будет сделать соответствующую заявку в приложении Дія с 19 по 29 декабря.

Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Заседание транслировалось на официальном YouTube-канале правительства.

"Чтобы получить выплату [за вакцинацию] на первом этапе нужно подать заявку в Дії до 29 декабря этого года. Т.е. с 19 по 29 декабря можно подать заявку и получить 1000 грн уже в этом году" , – рассказал премьер.

При этом он подчеркнул: бета-тестирование выплаты этих денег начнется уже на следующей неделе (начинается 13 декабря). Однако кто именно сможет принят в нем участие, Шмыгаль не уточнил.

В свою очередь, в Министерстве цифровой трансформации отметили: подать заявку можно будет исключительно через приложение Дія. На самом портале такая возможность не предусмотрена.

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