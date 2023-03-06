Цены пошли вниз: сколько стоит бензин на АЗС Украины

По состоянию на утро 6 марта бензин А-95 в Украине стоит в среднем 48,01 грн/литр. Это на 8 коп. дешевле, чем было 3 марта. Дороже всего ресурс разливают в Луганской и Херсонской областях – по 51 грн/литр.

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Дешевле всего – по 47 грн/литр, – по данным, Все АЗС, в ряде областей. В частности:

Волынской;

Житомирской;

Ивано-Франковской;

Львовской;

Ривненской;

Тернопольской;

Хмельницкой.

В среднем по 47,25 грн/литр бензин продают на АЗС 3 областей. Ими являются:

Винницкая;

Закарпатская;

Одесская.

По 47,5 грн/литр бензин А-95 разливают в Днепропетровской области. В Николаевской он стоит 47,64 грн.

В ряде областей средняя цена ресурса составляет 47,75 грн. Это:

Запорожская;

Кировоградская;

Полтавская;

Харьковская.

В Киевской области А-95 стоит 48 грн/литр. В остальных областях:

Черновицкая – 48,1 грн;

Черкасская – 48,25 грн;

Донецкая и Сумская – по 49,5 грн;

Черниговская – 50 грн.

Какие цены на заправках

В Киевской области литр бензина А-95 стоит в среднем 48 грн. По данным аналитиков, самые высокие цены выставили сети АЗС:

Sentoza Oil – 52 грн/литр;

Авиас – 50 грн;

OKKO, Socar, WOG – по 48,99 грн;

Chipo – 48,8 грн.

Дешевле всего ресурс стоит на заправках Mango – 43,99 грн/литр. Далее идут:

Авантаж 7 – 44,5 грн/литр;

Укрнафта, UPG – по 45,5 грн/литр;;

Люксвен – 46,79 грн/литр.

Укргаздобыча – 46,99 грн/литр.

Почему цены на топливо в Украине снизились?

Европейские страны в преддверии введения нефтяных санкций против РФ завезли большие объемы нефтепродуктов, в том числе из РФ. При этом значительные объемы горючего попали в Украину, а это, в свою очередь, сильно повлияло на цены на заправках, рассказал в комментарии OBOZREVATEL аналитик издания "Нафторынок" Александр Сиренко.

"Пять стран, с которыми мы граничим на Западе, – через их территорию мы везем нефтепродукты. Это либо производство непосредственно в Румынии или Польше, либо мы используем их инфраструктуру. Конъюнктура ценовая в Европе сломалась, когда был введен пакет санкций против России на рынке нефти и нефтепродуктов. 5 февраля он вступил в силу, но к этому моменту Восточная Европа подготовилась и очень много продукта впрок завезла, в том числе из России. К нам, к сожалению, этот продукт тоже попадает", – сказал эксперт.

Он отметил, что в декабре и январе в Украину завозились огромные партии горючего. В феврале объемы поставок значительно снизились, поскольку в стране сформировались большие запасы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий создание государственного запаса нефти и нефтепродуктов. Согласно документу этого запаса должно хватать минимум на 2 месяца.

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