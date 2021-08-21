Цены на продукты в Украине взлетят осенью: что подорожает больше всего

В Украине произойдет сезонное подорожание ряда продуктов питания. В частности, осенью вырастут в цене подсолнечное масло, свинина, яйца.

"За 20 лет в сфере торговли я убедилась, что некоторые продукты питания неизменно дорожают осенью. Такой процесс не остановить", – заявила директор одной из торговых сетей в Виннице Наталья Рекута. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Кроме того, ожидается подорожание круп и мясных продуктов. По ее словам, рост спроса на западных рынках приводит к росту цен на внутреннем.

"Производителю просто нет смысла, во-первых, продавать дешевле, а во-вторых, тратить средства на хранение продукции. Увеличение экспорта повлияет и на наш любимый, стратегический продукт – сало", – добавила Рекута.

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Также эксперт ожидает, что рост курса доллара приведет к подорожанию, чая, кофе и рыбы.

Также осенью в Украине вероятнее всего подорожают молоко и молочные продукты. Одна из причин – в этот период года уменьшаются надои молока, что и влияет на цену.

Стоимость продуктов может повыситься частично из-за инфляции. Кроме того, если в страну поступают импортные продукты, то их цена не может быть ниже, чем на внешних рынках.

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость сахара в Украине на 10-20% выше, чем в странах Европейского Союза. Главная причина – дефицит, возникший на рынке сахара в 2021-м по причине сокращения объемов производства на 34%.