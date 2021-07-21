Цены на нефть подскочат до конца 2021-го: в JP Morgan озвучили прогноз

По прогнозу аналитиков американского финансового холдинга JP Morgan во главе с Джойсом Чангом, нефть, вероятно, подскочит до $80 за баррель к концу 2021-го. На этой неделе цены на нефть показали самое резкое падение с марта на фоне опасений касательно спроса и сделки ОПЕК+ по восстановлению добычи.

Об этом сообщает Barron`s. Анализ JP Morgan крупнейших публично торгуемых производителей нефти выявил дефицит капитальных расходов после пандемии COVID-19 в размере около $600 млрд до 2030 года, подчеркивая, "насколько плохо предложение может удовлетворить спрос".

Для привлечения постоянных инвестиций стоимость должна оставаться выше $70 за баррель. При этом целевой показатель на конец 2022-го – $62 за баррель.

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В JP Morgan предупредили, что "существует риск превышения цен на нефть, поскольку нефтегазовая отрасль достигает переломного момента из-за хронического недофинансирования".

Напомним, страны-члены ОПЕК+ (Организация стран – экспортеров нефти) приняли решение увеличить добычу нефти с августа 2021-го. Общую добычу повысят на 400 тыс. баррелей в день.

"Продолжать придерживаться механизма проведения ежемесячных встреч министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, в течение всего срока действия Декларации о сотрудничестве, для оценки рыночных условий и принятия решений о корректировках уровня добычи на следующий месяц, стремясь завершить корректировки производства к концу сентября 2022 г., в зависимости от рыночных условий", – добавили в ОПЕК+.

Как ранее писал OBOZREVATEL, цены на нефть упали, так как инвесторы готовились к увеличению поставок после компромиссной сделки между ведущими производителями ОПЕК и в связи с ростом запасов топлива в США. Это вызвало обеспокоенность по поводу спроса со стороны крупнейших потребителей в мире. Нефть марки Brent упала на 52 цента, или 0,7%, до $74,24 за баррель, а нефть марки WTI (США) подешевела на 72 цента, или 1%, до $72,41.