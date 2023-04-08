Ценовые ограничения на энергорынке мешают восстановлению энергосистемы, – Ассоциация адвокатов

Действующие спецобязанности на рынке электроэнергии (ПСО) и ценовые ограничения (прайс-кепы) генерируют дополнительные долги на рынке и мешают накоплению средств восстановления энергосистемы.

Видео дня

Так считает председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Александр Трофимец. Он пояснил, что энергетические предприятия, производящие электроэнергию, имеют только один источник для существования – продажу этой самой электроэнергии. Однако, по его убеждению, в условиях действующего ПСО, которое обходится государству в 140 млрд. гривен и "прайс-кепов", заставляющих производителей торговать электроэнергией себе в убыток, от внутреннего потребителя экономически обоснованной оплаты получить невозможно.

В качестве примера он привел ситуацию в компании "Центрэнерго", оперирующей государственными ТЭС. По данным отчетности, в прошлом году предприятие получило рекордный убыток в 8,9 млрд грн, что на 7 млрд грн больше 2021 года. Кроме того, Трофимец напомнил, что "Укрэнерго" задолжал "Центрэнерго" почти 4,5 млрд грн.

"Это почти половина убытка госпредприятия. Здесь стоит упомянуть, что открытие рынка вспомогательных услуг и балансирующего рынка стало одним из этапов внедрения реформы рынка электроэнергии. Но, к сожалению, в украинских реалиях, вместо возможности зарабатывать дополнительные средства участникам рынка, на этих сегментах сегодня только генерируются дополнительные долги. Как и на других", – отметил он.

Трофимец выразил убеждение, что в нынешних условиях единственным стабильным источником поступления средств в энергосистему и восстановление поврежденной энергосистемы накануне следующего отопительного сезона мог бы стать экспорт электроэнергии. Он напомнил, что в прошлом году именно экспортные доходы, направленные "Укрэнерго" на расчеты с госпредприятием "Гарантированный покупатель" и производителям электроэнергии за услуги на балансирующем рынке, дали возможность тепловой генерации подготовиться к прошлому отопительному сезону.

Напомним, после полугодового перерыва Украина возобновляет экспорт электроэнергии в ЕС.