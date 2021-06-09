Цена на газ в Европе рекордно выросла: названа новая стоимость
Спотовая цена на газ в Европе 9 июня на хабе TTF в Нидерландах всего за сутки выросла на 6% и составила $357 за тысячу кубометров. Стоимость взлетела до максимального за последние 3 года уровня – с начала марта 2018-го.
Тогда в Европе бушевал холодный фронт, который назвали "Зверь с Востока", а цена газа взлетала до $969 на TTF и до $1227 за тысячу кубометров на британской площадке NBP. Об этом сообщает "Интерфакс".
С начала 2021-го средняя цена контракта "на день вперед" на хабе TTF составила уже $257 за тысячу кубометров.
Напомним, в Европе заполнения подземных хранилищ Европы в процентном исчислении достигло минимального уровня за историю ведения базы Gas Infrastructure Europe (c 2011 года). Как поясняют в "Нафтогазе", в результате на высоком уровне находятся и цены на газ в Украине.
Ранее глубже всего опускалась кривая уровня запасов 2018 года (в ту зиму хранилища Старого Света опустошил холодный фронт "Зверь с Востока"). Хотя в 2021 году уровень запасов на момент завершения сезона отбора и не достиг исторического минимума, но начавшаяся закачка идет очень низкими темпами.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В Украине в следующем отопительном сезоне тарифы могут вырасти на 20-40% в зависимости от обслуживающей компании. Эксперты дают такой прогноз из-за того, что Кабмин отменил спецобязательства "Нафтогаза" продавать по низким ценам газ для теплокоммунэнерго.
В Украине в июне цены на газ варьируются от 8 до 13,5 грн за кубометр. Все поставщики устанавливают свои цены исходя: из закупочной стоимости, контрактов, которые заключила компания, возможности импортировать голубое топливо по выгодным условиям.