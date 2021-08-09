ТЭС вышли на максимальный темп накопления угля с начала лета – Минэнерго

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) 9 июля увеличились на 13 900 тонн (+1,8%). Это максимальный суточный прирост запасов угля с начала лета.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики. Отмечается, что 9 июля на ТЭС прибыло 51 300 тонн угля, а сожжено для производства электроэнергии – 37 600 тонн.

Больше всего угля за сутки поступило на Бурштынскую, Криворожскую и Ладыжинскую ТЭС (все – "ДТЭК Энерго").

В ДТЭК сообщили, что угля на складах ее ТЭС достаточно для бесперебойной работы энергосистемы. Также компания рассматривает возможности импорта дополнительных объемов угля. Его запасы, по состоянию на 9 июля, увеличились до 782 700 тонн.

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Это по-прежнему меньше планового объема, составленного графиком Минэнерго. Отставание от графика составляет 450 000 тонн.

Напомним, в начале июля обострился кризис на энергорынке из-за манипуляций трейдеров. Запасы угля в месяц упали до рекордно низких 950 тыс. т, а треть энергоблоков государственных ТЭС остановились из-за нехватки угля и газа.

Цены на электроэнергию в течение последних 4 месяцев искусственно находились на уровне ниже себестоимости производства, лишило реальных производителей средства на закупку топлива и проведения ремонтов.