Теперь скандал и в России: "Газпром" обвинили в росте цен на электричество

Российский "Газпром" уже привычно винят в подорожании газа и электроэнергии в Евросоюзе, но теперь монополист подвергся критике в самой России. Местные энергокомпании винят "Газпром" во взлете цен на электроэнергию в 2021 году, пишут российские СМИ. Там утверждают, что в августе монополия резко сократила поставки газа на ТЭС из-за аварии на заводе в Новом Уренгое. После этого цена электроэнергии в стране подскочила на 23%, достигнув годового максимума.

Отмечается, что это вызвало недовольство со стороны крупных потребителей и проверку ФАС РФ (Федеральная антимонопольная служба). В самом "Газпроме" же говорят, что выполняли свои обязательства. Это подтверждает и Министерство энергетики РФ, отмечая, что из-за жары спрос на топливо резко вырос, что и привело к его дефициту, сообщают российские СМИ.

В энергокомпаниях говорят, что аномальный рост цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед в августе прошлого года произошел из-за резкого снижения поставок газа на ТЭС.

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При этом до аварии ТЭС закупали топливо у "Газпрома" сверх объемов долгосрочных контрактов из-за роста спроса на электроэнергию на фоне жары, но после аварии монополия на 2-4 недели урезала поставки даже ниже законтрактованных объемов.

О том, что пожар на заводе в Новом Уренгое внес "дополнительный вклад в рост цен в 2021 году", подтверждают даже в Совете производителей энергии (объединяет генерирующие компании в РФ). А из-за временного дефицита топлива в некоторые ТЭС были вынуждены перейти на использование резервного топлива для покрытия пиковых нагрузок.

В "Газпроме" рассказали, что в августе 2021-го фиксировали повышенный по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет отбор газа предприятиями электроэнергетики. В том числе клиентами независимых производителей. Но, компания, как заявили, придерживалась контрактов.

"Это увеличило нагрузку на единую систему газоснабжения в сезон традиционных планово-профилактических ремонтов. Вместе с тем "Газпром" обеспечил надежные поставки газа предприятиям электроэнергетики в соответствии с договорными обязательствами, ограничений не вводилось", – говорится в сообщении концерна.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, монополист "Газпром" отказался бронировать мощности для транзита газа через Польшу по трубопроводу "Ямал – Европа" на 2 и 3 кварталы 2022 года. Также концерн не забронировал дополнительный транзит газа через нашу страну.

Транзит природного газа в январе 2022 года через Украину составил 1,664 млрд. куб. м. Для сравнения, это на 57% ниже объема за аналогичный период 2021-го. Об энергошантаже РФ заявляют в Европе, в странах союза заявляют о будущих последствиях.

В Еврокомиссии обеспокоены поведением компании на газовом рынке, глава ведомства Урсула фон дер Ляйен предостерегает от зависимости от российского газа и назвала поведение российского поставщика газа в сложившейся ситуации "странным". По ее словам, нельзя исключать, что Кремль продолжит использовать газ как угрозу, и поэтому союзу нужно стать более независимыми.