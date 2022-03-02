Техногигант Oracle объявил об остановке всех операций в России

Американская корпорация Oracle, второй по величине доходов производитель программного обеспечения, объявила о приостановке всех операций в России. Как заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, чем больше будет введено санкций против РФ, тем быстрее в Украине восстановится мир.

"От имени 150 тыс. сотрудников Oracle по всему миру и в поддержку правительства Украины и народа Украины корпорация Oracle уже приостановила все операции в РФ", – говорится в сообщении компании в Twitter.

Федоров ранее в призвал компании Oracle и SAP поддержать Украину. Он опубликовал копии писем. SAP – немецкий производитель программного обеспечения для организаций – пока не ответил.

Ранее американская корпорация Apple прекратила продажу всей своей техники в официальном онлайн-магазине в России. Теперь россияне не смогут заказать себе iPhone, iPad, AirPods, MacBook и др.

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б этом сообщил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. "Apple прекратила продажу своей техники в официальном онлайн-магазине в России. Спасибо, Тим Кук", – говорится в сообщении.

Федоров ранее призвал генерального директора компании Apple Кука прекратить поставки сервисов и продукции компании на территорию РФ. В том числе заблокировать доступ к Apple Store.

Кроме того, система мобильных платежей Apple Pay теперь не работает в России. Такие меры ввели в корпорации Apple в ответ на вторжение РФ в Украину.

"Apple предпринимает ряд действий в ответ на вторжение России в Украину, включая приостановку продаж продуктов в России. А также прекращение экспорта в страну и ограничение на Apple Pay там", – сообщает АВС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты вводят очередные санкции против России в связи с нападением на Украину. Ограничения согласованы в отношении оборонного сектора. Так, под санкции попали 22 российских предприятия, производящие боевые ракеты, самолеты и беспилотники.