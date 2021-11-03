Суд признал недействительной операцию bail-in при национализации ПриватБанка

Решением Хозяйственного суда города Киева от 1 ноября 2021 года целиком удовлетворен иск ООО "Реватис" к ПриватБанку, находящемуся в собственности государства, Министерству финансов, а также Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Нацбанку и Кабинету министров. Согласно ему договоры купли-продажи акций (процедура bail-in) ПриватБанка во время национализации финансового учреждения признаны недействительными.

Об этом сообщила "Экономическая правда", ссылаясь на представителей самого Привата и реестр суда. Истец "Реватис" входит в группу Приват его бывших владельцев – украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Представители ПриватБанка утверждают, что судья Виктория Джарта при принятии этого решения проигнорировала "антиколомойский" закон (№590-ІХ), который предусматривает закрытие в принципе рассмотрения этого дела.

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"Также указанным законом прямо определен запрет признания недействительными договоров, заключенных в процедуре вывода банка с рынка", – указали представители национального банка Приват.

Bail-in - инструмент урегулирования несостоятельности, который позволяет списать или конвертировать акции, долги и другие обязательства банка для покрытия убытков и рекапитализации банка.

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