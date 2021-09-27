Суд арестовал 12 российских самолетов и 4 судна, которые летали и плавали в Крым

Украина наложила арест на 12 самолетов и 4 судна за нарушение правил международных полетов и судоходства на территории оккупированного Крыма. Соответствующие действия совершены по ходатайствам прокуратуры.

"Судом наложен арест на самолеты российского авиаперевозчика, перевозившего пассажиров из/в закрытый пункт пропуска "Симферополь-авиа", и суда, которые заходили в закрытые порты", – заявили представители ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры АР Крым.

В частности, российская авиакомпания использовала самолеты Boeing и Embraer для переправки людей через границу Украины.

Представители ведомства подчеркнули, что около 40 авиакомпаний из России осуществляют регулярные авиаперевозки в Крым в нарушение законодательства. Всего по ходатайству прокуратуры Украина наложила арест на 236 самолетов и 55 судов.

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Напомним, что с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов на оккупированной территории Крыма. Гавани полуострова закрыты для международного судоходства.

Россия аннексировала Крым после так званного "референдума" 16 марта 2014 года. Аннексию полуострова не признало большинство стран мира. На данный момент Россия фактически оккупировала Крым и Украине не контролирует полуостров. Между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим.

В апреле прокуратура наложила арест на 12 самолетов авиаперевозчика из России. Они использовались для перевозки пассажиров из закрытого Украиной пункта пропуска. После этого прокуратура обратилась к Укрбюро Интерпола касательно внесения 109 арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры ЕС поддержали продление санкций против России. Речь идет об ограничительных мерах из-за оккупации Крыма и поддержки террористов на Донбассе. Санкции будут продлены еще на полгода. Европейский Союз принял соответствующее решение на фоне разговоров о возможности возобновления диалога с Российской Федерацией.