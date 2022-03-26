США введут санкции против российских компаний, поставляющих товары военным и разведслужбам – WSJ

США введут санкции против компаний, поставляющих технологии для российских военных и разведслужб. В их числе также и те, которые предположительно причастны к пособничеству войне РФ в Украине.

О санкциях министерство финансов может объявить уже на следующей неделе. Об этом The Wall Street Journal пишет 26 марта.

Согласно данным официальных лиц США и документам, российское правительство в значительной степени полагалось на ключевые западные и международные технологии для функционирования своей оборонной промышленности. Новые санкции предназначены для компаний, входящих в российские закупочные сети, которые производят и покупают товары как гражданского, так и военного назначения.

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Против кого введут санкции?

Санкции, как ожидается, введут против "Серния Инжиниринг", которая, по мнению США, находится в центре сети закупок, занимающихся распространением оружия для российских спецслужб. Также в список входит компания Sertal, которая, по словам администрации, производит оборудование и технологии для российских вооруженных сил.

США также введут меры в отношении четырех подставных компаний, которые "Серния" и Sertal используют для облегчения их закупок для вооруженных сил. Ранее они были внесены в список Министерства торговли, запрещающей экспорт им технологий.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение Германии отвергнуть требование президента РФ Владимира Путина платить за российский газ в рублях является очень важным, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он добавил, что так же говорят и должны действовать другие страны Европы.

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