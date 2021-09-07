США пообещали построить в Украине новый энергоблок: зачем это американцам и есть ли риски

Украинская государственная компания "Энергоатом" подписала меморандум с американской энергетической компанией Westinghouse Electric. Это произошло во время официального визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Американцы будут совместно с украинцами строить новый энергоблок Хмельницкой АЭС. В планах еще 4 таких энергоблока. Общая стоимость проекта – 30 млрд долларов.

Значит ли этот меморандум, что строительство скоро начнется и кто больше выиграет от проекта: Украина или США – разбирался OBOZREVATEL.

Подписание меморандума означает, что компании "Энергоатом" и Westinghouse Electric будут сотрудничать и рассматривать возможность строительства в Украине реакторов АР1000 мощностью приблизительно 1,1 ГВт.

Руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отмечает: "В долгосрочной перспективе применение американской технологии AP1000 – апробированной реакторной установки поколения III + мощностью около 1100 МВт с системами пассивной безопасности и уникальными особенностями с точки зрения стандартизации, которые позволяют сократить сроки и стоимость строительства – даст "Энергоатому" возможность обеспечивать высокий уровень безопасности, надежную работу атомной генерации, ее инновационность и бережное отношение к окружающей среде".

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Но при этом стоит понимать, меморандум – это еще не договор о строительстве, а лишь декларация о намерениях. Он не является гарантией того, что хотя бы один энергоблок вообще будет построен.

"Никто никаких соглашений о строительстве не подписывал. – подчеркивает директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. – Никто не собирается пока ничего строить".

Экономист Алексей Кущ также добавляет, никаких договоров о строительстве "Энергоатом" подписать и не мог. Ведь по нашему законодательству такие закупки можно делать только с проведением международных тендерных процедур. "Пока это медийная и маркетинговая затея", – говорит эксперт.

Несомненно, Украине нужно модернизировать свои атомные электростанции ведь их строки эксплуатации подходят к концу. Только 3 энергоблока из 15 действующих были построены в годы независимости. Остальные же запустили еще при Советском Союзе. В ближайшее время часть энергоблоков должны вывести из эксплуатации.

В первую очередь, нам нужно завершить 2 реактора Хмельницкой АЭС, ведь они уже практически построены. Сами построить реактор мы не можем, потому приходится искать партнеров.

В свою очередь Рябцев предполагает, что Украине в перспективе больше нужны не большие реакторы, а модульные. Ведь основной проблемой нашей энергосистемы является дефицит высокоманевренных мощностей(те, которые могут изменять мощность в течение суток).

"Значительно больший интерес представляет второй подписанный "Энергоатомом" меморандум с компанией NuScale, которая единственная в мире располагает технологией малых модульных реакторов. Такие реакторы позволяют балансировать мощности", – говорит Рябцев.

В целом США не являются ведущей страной в сфере строительства энергоблоков. В 1979 году на одной из американских АЭС произошла авария и после этого все проекты по строительству атомных станций и энергоблоков в США были заморожены. Фактически страна утратили свой непрерывный опыт в отрасли и начала возобновлять его лишь около 10 лет назад.

Westinghouse также не ключевая компания на этом рынке. Ко всему, она не так давно прошла процедуру банкротства и сейчас "оправляется" от него.

История реализации проектов у Westinghouse не очень хорошая. Один энергоблок АР1000 она построила в Китае. Сейчас он работает. Строительство еще четырех энергоблоков планировалось в США, но тут возникли проблемы.

"Только 2 из них будут, скорее всего, достроены. – говорит Рябцев – От достройки еще двух компания отказалась. Эти два, которые строят, превратились в долгострои. Они возводятся более чем 10 лет каждый. На их постройку уже пошло более 25 млрд долларов".

Как утверждает Кущ, Westinghouse сейчас активно пытается вернуться на рынок, потому им нужен был меморандум с Украиной в качестве своеобразного клиентского портфолио. "Теперь они могут сказать, что будут на 30 млрд долларов строить реакторы в Украине", – говорит экономист.

Больше всего компания заинтересована в достройке энергоблока Хмельницкой АЕС. Прежде всего потому, что с этой АЭС может быть запущен энергомост Украина-ЕС. Электроэнергия из этого энергоблока будет экспортироваться в европейскую энергосистему.

Хоть компания Westinghouse и делает акцент на безопасности своих реакторов, Кущ подчеркивает, что истории наблюдения за этими реакторами пока нет, и это создает первые риски:

"Это абсолютное неизвестное с точки зрения перспективной эксплуатации оборудование. Таким образом, Украина превращается в "ядерный шоу-рум", где для более богатых клиентов, той же Индии или других стран, будут показывать, как это все работает на практике. Как-то не очень хочется быть полигоном для отработки новых технологий".

Также стоит отметить, что "Энергоатом" давно сотрудничает с Westinghouse в сфере поставок топлива для ядерных реакторов. По мнению Куща, если Westinghouse займется еще и достройкой наших реакторов, компания может полностью заполучить наш рынок и отечественная отрасль добычи урана придет в упадок.

И еще один риск. Даже для достройки одного энергоблока Хмельницкой АЭС нам нужно около 4 млрд долларов. У "Энергоатома" таких денег нет, средства наверняка придется приобщать через кредиты. Кущ опасается, если деньги не отдадут, "Энергоатом" может стать банкротом и перейти в управление иностранной компании. А вместе с тем дешевая электроэнергия для Украины закончится.

В целом, Украине нужны новые ядерные энергоблоки, ведь построенные ранее мощности не могут служить вечно. В то же время, эксперты подчеркивают, американцы, из-за своего нестабильного опыта в сфере построения ядерных реакторов – не лучшие для нас партнеры. Гораздо более стабильно в этой отрасли работает Япония или Франция. К тому же, хоть американские реакторы и являются инновационными, но их по миру пока единицы и работают они не так давно. Каков будет результат этой работы – покажет только время. И нужно ли нам быть площадкой для таких испытаний – также вопрос.