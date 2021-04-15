США наращивает военное присутствие в Германии из-за "Северного потока-2" – американские аналитики

Увеличение числа американских военных в ФРГ призвано повлиять на решение немецких властей отказаться от поддержки проекта "Северный поток-2", утверждают аналитики.

Об этом сообщает "РИА Новости". Глава движения за прекращение войн World BEYOND War Дэвид Свонсон заявил, что президент Джо Байден, скорее всего, рассматривает усиление контингента США в Германии как "возможный пряник, который может повлиять на решение ФРГ отказаться от реализации проекта "Северный поток-2".

Напомним, ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что США направят в Германию дополнительно 500 военных. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что отправка американских военных в ФРГ станет сигналом союзникам в НАТО о том, что Вашингтон ценит отношения с партнерами.

Профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро отмечает, что увеличение военного контингента США в ФРГ является символическим жестом. "Я не думаю, что 500 солдат будут иметь какое-либо значение в рамках военной стратегии, будь то в Германии или в Украине. Поэтому это кажется мне чисто символическим", – сказал он.

Свонсон добавил, что этим поступком американский президент может пытаться восстановить падающее влияние и престиж США в Германии, а также действия нынешнего президента можно рассматривать как упрек его предшественнику Дональду Трампу, который вывел из Германии около 12 тысяч военнослужащих за невыполнение ФРГ обязательств по НАТО.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что объемы поставок газа в будущем по "Северному потоку-2" должны зависеть от "поведения России".

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