США готовят новые санкции против РФ, направленные на товары двойного назначения

Новый санкционный пакет США и союзников против России будет направлен в том числе на компании и частные лица, которые помогают Москве обходить ограничения и экспортировать товары двойного назначения. Санкции объявят в "ближайшие дни".

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Об этом 21 февраля сообщил заместитель министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо. Его заявление было обнародовано на сайте американского минфина.

Чиновник отметил, что Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину чуть менее года назад.

"Благодаря мужеству украинского народа и поддержке Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров, Киев все еще стоит, демократически избранное правительство Украины остается на своем месте, а народ Украины продолжает доблестно сопротивляться нелегитимной агрессивной войне России", – сказал он.

Штаты применили для сдерживания агрессора широкий спектр экономических инструментов. Главные задачи стратегии Вашингтона – это лишить Кремль возможности использовать имеющиеся у него деньги для покупки оружия и сократить доходы, которые Владимир Путин мог бы использовать для финансирования войны.

Санкции сыграли свою роль. У РФ сниженные способности заменять военную технику, утраченную ходе боевых действий, наблюдается нехватка основных компонентов для танков и авиации, производство на некоторых ключевых оборонных объектах остановлено, сказал Адейемо. Также, по его словам, у страны-оккупанта заканчиваются боеприпасы и она потеряла до 50% своих танков.

"При этом наша коалиция предоставила Украине современную военную технику, а Россия была вынуждена перейти на законсервированное оружие советских времен", – отметил представитель министерства.

Он подчеркнул, что Кремль применил "драконовские методы", чтобы уменьшить ущерб санкций. Несмотря на эти усилия россиян, состояние их экономики продолжает ухудшаться. По оценкам Bloomberg Economics, РФ может потерять 190 миллиардов долларов ВВП к 2026 году по сравнению с довоенной динамикой.

"Хорошим примером этого снижения является то, что в прошлом году Россия получила не прогнозируемый профицит бюджета, а дефицит в размере 47 миллиардов долларов. Это был второй по величине дефицит, который страна испытала в постсоветскую эпоху", – отметил Адейемо.

"Промышленное производство в России сокращается девять месяцев подряд, и мы планируем предпринять дополнительные шаги", – добавил он.

Заместитель главы минфина США сказал, что они усложняют выбор Москвы между финансированием войны и поддержкой собственной экономики.

"Мы предпримем дальнейшие действия, чтобы подорвать способность Кремля строить свою военную машину и получать доходы. Кроме того, мы и наши союзники планируем возобновить усилия по строгому соблюдению санкций и экспортного контроля, которые мы уже ввели", – сказал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Новые санкции против РФ Соединенные Штаты Америки планируют объявить уже на этой неделе, подтвердил президент США Джо Байден.

– По данным The Wall Street Journal, новый пакет затронет около 200 российских юридических и физических лиц, в том числе губернаторов и членов семей чиновников страны-агрессора.

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