Сотрудников 'Укрзалізниці' обвинили в продаже билетов мимо кассы

Проводники "Укрзалізниці" якобы продают билеты мимо кассы, а также не соблюдают карантинные меры.

Об этом на своей странице в Facebook написала сотрудница общественной организации "За прозрачные местные бюджеты" Наталья Рыбалко. Она уточнила, что речь идет о поезде 786Л Киев-Шостка.

"В приложении половина купейного вагона свободных мест, а по факту – все места заняты. Проводница открыто на перроне запускает кучу людей, не проверяя билеты. И люди похоже едут не впервые, потому что четко знают, что всех возьмут", – подчеркнула Рыбалко.

Также она отметила, что сами проводники не соблюдают карантинные меры – ходят на перроне без масок.

Кроме того, Рыбалко добавила, что такими темпами "Укрзалізниця" и далее будет оставаться убыточной.

В комментариях под постом компания ответила на замечание и заявила, что будет проведено несколько рейдов с полицией.

"Мы уже начали масштабную работу по автоматизации пунктов пропуска пассажиров на пригородных платформах. Это существенно усложнит жизнь "зайцам" и поможет УЗ выйти на прозрачный учет пассажиропотока", – пообещали в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что "Укрзалізницю" сознательно доводят до банкротства, что спровоцирует коллапс перевозок по железной дороге.