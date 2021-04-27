Сотрудников "Укрзалізниці" обвинили в продаже билетов мимо кассы
Проводники "Укрзалізниці" якобы продают билеты мимо кассы, а также не соблюдают карантинные меры.
Об этом на своей странице в Facebook написала сотрудница общественной организации "За прозрачные местные бюджеты" Наталья Рыбалко. Она уточнила, что речь идет о поезде 786Л Киев-Шостка.
"В приложении половина купейного вагона свободных мест, а по факту – все места заняты. Проводница открыто на перроне запускает кучу людей, не проверяя билеты. И люди похоже едут не впервые, потому что четко знают, что всех возьмут", – подчеркнула Рыбалко.
Также она отметила, что сами проводники не соблюдают карантинные меры – ходят на перроне без масок.
Кроме того, Рыбалко добавила, что такими темпами "Укрзалізниця" и далее будет оставаться убыточной.
В комментариях под постом компания ответила на замечание и заявила, что будет проведено несколько рейдов с полицией.
"Мы уже начали масштабную работу по автоматизации пунктов пропуска пассажиров на пригородных платформах. Это существенно усложнит жизнь "зайцам" и поможет УЗ выйти на прозрачный учет пассажиропотока", – пообещали в "Укрзалізниці".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что "Укрзалізницю" сознательно доводят до банкротства, что спровоцирует коллапс перевозок по железной дороге.