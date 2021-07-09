Сотни тысяч украинцев платят налоги в Польше: озвучены цифры

За полгода количество украинцев, которые платят взносы в систему соцстрахования (ZUS) Польши, выросло на 15% и составляет 603,5 тыс. При этом общее количество иностранцев, зарегистрированных в польской системе пенсионного обеспечения и соцотчислений составляет 818,8 тыс. человек.

Об этом рассказали в ZUS Польши, сообщает "Укринформ". "Около 74% из этого количества, то есть 603,5 тыс., являются лицами с украинским гражданством", – говорится в сообщении ведомства.

В аналогичный период 2020-го количество украинских граждан, которые платили социальные отчисления в Польше, уменьшилось на 8%. На это повлияла пандемия COVID-19.

Напомним, в Польше минимальную зарплату для тех, кто работает по гражданско-правовым договорам, увеличат на 1,5 тыс. грн до 21,44 тыс. грн. Такой перерасчет в том числе коснется украинских заробитчан.

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"Жизнь в Польше становится все дороже. Профсоюзы в Польше также рассчитывают на гораздо большее повышение минимальной заработной платы", – утверждает Томаш Богдевич, генеральный директор компании Gremi Personal. Минимальная почасовая ставка для гражданско-правовых договоров составит 19,60 злотых (142 грн).Как сообщал OBOZREVATEL, украинских заробитчан приглашают на работу в Чехию на зарплаты от 24 тыс. грн. Квалифицированный мастер может получать 80-90 тыс. грн. При этом для трудоустройства понадобится рабочая виза.