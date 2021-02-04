Снижением НДС для аграриев власть консервирует сырьевую модель экономики и нарушает обязательства перед МВФ, – экономист

Выборочным снижением налога на добавленную стоимость (НДС) для аграриев власть консервирует сырьевую модель экономики страны.

Об этом заявил экономист Павел Вернивский, комментируя закон №3656, который приняли нардепы Верховной Рады, но до сих пор не подписал президент Владимир Зеленский. Этот закон предусматривает снижение ставок НДС с 20 до 14% производителям сырья – зерна, семян льна, рапса и подсолнечника, сахарной свеклы и др. В то время, как для представителей перерабатывающей отрасли налоги остаются без изменений.

"Мы стимулируем (этим законом – Ред.) поддержку производства этого сырья. В текущей ситуации мы концервируем сырьевую модель и видим, что, например, такими нелепыми законами и решениями сами заводим себя в тупик", – сказал Вернивский.

Он также раскритиковал аргумент инициаторов выборочного снижения НДС, что такое решение якобы приведет к удешевлению продуктов питания для населения.

"Если вы хотите снизить стоимость конечной продукции, то надо стимулировать производство этой конечной продукции – или давать субсидии на производство этой конечной продукции, или снижать налоги. Только так", – подчеркнул Вернивский.

Кроме того, по его словам, решение о частичном снижении НДС для аграриев нарушает договоренности Украины с МВФ по содержанию от уменьшения налогов и введение налоговых льгот.

"Основная цель МВФ – это снижение (дефицита – ред.) бюджета. Снизить дефицит бюджета можно только за счет снижения расходов бюджета, или снижение доходов бюджета. МВФ идет путем уменьшения расходов бюджета... Дефицит в понимании МВФ – основная из всех экономических проблем государства. И поэтому в принципе, можно сказать, что мы нарушаем", – объяснил Вернивский.

Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что выборочное снижение НДС для аграриев пролоббировано отдельными производителями и не будет способствовать повышению доступности продуктов питания для населения.

Напомним, законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656) Верховная Рада приняла 17 декабря 2020. Закон передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому, однако он документ подписывать не спешит.