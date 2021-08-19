Сколько процентов украинцев хотят уехать на работу за границу: результаты исследования

В Украине 32% опрошенных граждан хотели бы работать за рубежом, 65% – не хотели бы. Так, больше всего среди желающих поехать на заработки среди молодых – аж 54%. Ключевой причиной для трудовой миграции 71% опрошенных выбрали более высокую заработную плату.

Еще 57% украинцев выбрали как за основной фактор лучшие условия для жизни. Об этом говорится в результатах исследования социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, 20% граждан, желающих работать за границей, выбрали лучшие условия труда и возможности самореализации. Отмечается, что на Донбассе желающих выехать на работу за рубеж вдвое меньше, чем в западных регионах Украины (20-23% против 40%).

Ранее президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник заявил, что трудовая миграция украинцев на данный момент не несет большой угрозы для экономического развития страны, однако рано или поздно граждане начнут для себя выбирать страну, в которой они захотят остаться. Это может стать реальной угрозой для экономики Украины.

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По мнению экспертов, общая сумма украинских заробитчан, которые нынче трудятся за рубежом, составляет от 3 до 5 млн. Украина на первом месте в Европе по количеству трудовых мигрантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, часть украинских заробитчан за рубежом, которые не имеют разрешения на работу, рискуют стать персонами нон грата. В ЕС действуют серьезные правила для нелегалов, начиная от ареста и вплоть до запрета на въезд.