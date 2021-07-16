Шмыгаль рассказал, по чем продают землю в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине с дня открытия рынка земли было оформлено 774 земельных сделок. При этом минимальная стоимость гектара составляет $1 тыс.

"С 1 июля уже 15 дней украинцы могут распоряжаться своим имуществом. По состоянию на 15 июля – 774 земельных соглашения. Минимальная цена, по которой можно выставлять на продажу, это нормативная оценка – около $1 тыс. за гектар", – заявил премьер-министр. Об этом он рассказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, которая транслируется на YouTube-канале RadaTVchannel.

Шмыгаль отметил, что тем самым Украина получила мощный драйвер развития экономики. "Позавчера мы утвердили проект, который позволит получить аграриям кредиты для покупки земли", – добавил премьер.

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Напомним, с 1 июля в Украине был официально объявлен старт рынка земли. Так, к 2024-му покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане страны с ограничением в 100 гектаров. Кроме того, закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.

Ранее сообщалось, что Денис Шмыгаль ожидает дополнительные инвестиции в размере $10 млрд из-за запуска рынка земли. Он добавил, что по оценкам Всемирного банка, снятие моратория на продажу земли приведет к увеличению ВВП Украины почти на 2%.

"Рынок фактически начал свою работу и, я убежден, что в течение следующего года он получит очень хорошие перспективы, очень хорошее развитие и даст важный толчок для развития экономики. Мы ожидаем к $10 млрд дополнительных инвестиций в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель", – заявил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине открылся рынок земли. Агрохолдинги и другие компании приобретать землю не имеют права до 1 января 2024 года.