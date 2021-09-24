"Северному потоку-2" нанесли неожиданный удар от США: в "Нафтогазе" рассказали, к чему могут принудить Байдена

Из-за решения палаты представителей Конгресса США внести в ежегодный проект оборонного бюджета санкции против "Северного потока-2", газопровод могут остановить. Если проект станет законом, у американского президента Джо Байдена не будет возможности отказаться от санкций.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявила советник главы правлении НАК "Нафтогаз Украины" Светлана Залищук. Внесенные изменения могут обязать президента США ввести санкции против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству "Северного потока-2". В частности, против компании-оператора проекта Nord Stream AG и ее главы Маттиаса Варнига.

"В поправке, которая предусматривает санкции против "Северного потока-2" говорится о том, что санкции являются "безусловными". – говорит Залищук. – У администрации США уже не будет возможности применить "waiver", так называемое, исключение, как это было сделано ранее, когда Байдена избрали".

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По словам Залищук, голосование в Палате представителей было крайне важным, ведь больше всего сомнений и рисков по санкциях было именно там. Примерно через месяц поправку должен утвердить и Сенат, где, как утверждает Залищук, есть большинство поддерживающее ее. Окончательное же голосование за проект происходит в ноябре-декабре. После его должен подписать также Джо Байден.

"Сегодня есть хорошие шансы, чтобы этот законопроект стал законом. Если эта поправка будет окончательно утверждена, это не позволит российской газовой трубе заработать", – говорит эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европарламенте призывают ЕС дать отпор РФ, если она продолжит вести свою агрессивную политику. Евросоюз должен продолжать поддерживать государства "Восточного партнерства", такие как Украина и Грузия, и продвигать европейские реформы и основные свободы в регионе. Также евродепутаты призывают остановить "Северный поток-2".