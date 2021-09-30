"Северному потоку-2" грозят новые санкции США: экс-посол озвучил сроки

Американское правительство может ввести новые санкции против "Северного потока-2". Причем ограничительные меры могут утвердить уже в декабре 2021-го.

"Очень вероятно, что в декабре будет дебатироваться предложение, чтобы наложить американские санкции на любую организацию, привлеченного к планированию, строительству или эксплуатации "Северного потока-2", – сказал экс-посол США в Германии и управляющий партнер McLarty Associates (консультант по международной торговле) Ричард Берт. Об этом сообщает "Укринформ".

Берт также предположил, что конгрессмены могут обсудить этот вопрос уже в октябре. При этом он указал, что каких-то серьезных санкций от президента Джо Байдена не стоит ожидать. Однако с учетом того, что "администрация ослабевает", Сенат непременно будет стремиться наложить вето на газовый проект.

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Ричард Берт отметил, что Байден теряет свое влияние и не может убедить не только американских республиканцев, но и демократов в плане своей политики. Впрочем, среди американских политиков, по словам экс-посла, нет ни единого сторонника российского "Северного потока-2".

В Европе начался кризис, цена на газ взлетела до рекордной отметки в $1073 (на 30 сентября) за 1 тыс. куб. м. В Штатах и странах ЕС обвиняют в сложившейся ситуации компанию "Газпром".

Старший советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн ранее заявил, что рекордно низкие поставки газа из РФ в Европу могут привести к нехватке ресурса в некоторых регионах. Дело в том, что "Газпром" отказался бронировать дополнительные объемы транзита через Украину на октябрь.

Стоит отметить, что взлет цен на газ уже почувствовали на себе европейцы. Тарифы для населения уже заметно подскочили – в Германии для бытовых потребителей уже выросли в среднем на 11,5%, причем до конца осени они могут увеличится еще на 13%. Во Франции с 1 сентября тарифы выросли на 8,7%.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в крупнейшем в Евросоюзе газохранилище Rehden (находится в ФРГ) осталось лишь 5% газа, хотя еще в 2020-м оно было заполнено аж на 87%. При этом всех запасов в Европе может хватить до конца зимы, но если не будет аномальных холодов. Также не исключается вариант наращивание поставок СПГ из Штатов, Катара и стран Африки.