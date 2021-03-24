Сенаторы США призвали положить конец 'Северному потоку-2'

Глава Комитета по вопросам международных отношений Сената США Роберт Менендес наряду с двумя десятками сенаторов призвал администрацию президента ввести санкции против газопровода "Северный поток-2" и положить конец проекту.

Об этом говорится в письме сенаторов госсекретарю Энтони Блинкену. "Мы призываем к ускорению усилий по созданию строгих санкций против "Северного потока-2", чтобы удовлетворить срочность момента. Как вы знаете, "Северный поток-2" будет полностью построен в этом году, если строительство продолжится беспрепятственно. Мы призываем вас использовать все доступные инструменты, чтобы остановить строительство трубопровода", – говорится в сообщении.

Сенаторы отмечают, что с самого начала строительство газопровода "Северный поток-2" было четкой геополитической целью, чтобы Россия могла оказывать долгосрочное влияние на энергетическое состояние Европы. Многие в Европе пришли к такому выводу, в результате чего Европейский парламент и многие государства и законодательные органы выражают решительную оппозицию "Северному потоку-2". Они

понимают, что этот трубопровод потенциально может заключить Европу в договоренности с Россией. Кроме того, газопровод избавит Россию от необходимости транзита газа через Украину.

"Мы продолжаем решительно поддерживать отношения с Украиной, поскольку она подвергается незаконной российской оккупации Крыма и регулярными атаками российских войск на Донбассе. Украина находится на демократической траектории, и, хотя ее прогресс не всегда был линейным, украинские демократы заслуживают нашей поддержки и помощи. Очень важно, чтобы Соединенные Штаты были солидарны с народом Украины. Мы надеемся что президент Байден скоро будет напрямую взаимодействовать с президентом Зеленским, а Департамент разработает многогранную основу для двусторонних отношений на высшем уровне, направленную на разрешение войны России против Украины и незаконную оккупацию Крыма, а также способствовать развитию вооруженных сил Украины, кибербезопасности, энергетической безопасности и демократическим

учреждениям", – говорится в сообщении.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший в Брюссель на первую для себя встречу глав МИД стран-членов НАТО, подтвердил позицию Вашингтона в отношении проекта газопровода "Северный поток-2". Он противоречит интересам Европейского Союза и идет во вред Украине.

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