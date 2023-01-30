СБУшник Дудин пытался захватить Харьков для Кремля? Игорь Терехов рассказал новые детали скандала

Бывший начальник СБУ в Харьковской области Роман Дудин превратился в политика-оппозиционера. Он пишет публичные обращения президенту, возмущается коррупцией в Украине, рассказывает о том, как "спас Харьков" от российской оккупации.

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Все это бывший силовик умудряется делать, находясь под стражей. ГБР обвиняет его в госизмене, а глава Харьковской ОВА Олег Синегубов – в попытке захвата власти в регионе после начала полномасштабной войны. Схожие комментарии дают мэр Харькова Игорь Терехов и местные военные руководители, принимавшие активное участие в обороне области.

Интервью Cинегубова, в котором он в деталях рассказал о том, как повел себя Дудин в первые дни полномасштабной войны, наделало много шума. О том, кто такой экс-глава УСБУ в Харьковской области и в чью пользу он работал, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как Дудин пытался захватить власть

Бывший начальник управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин пытался захватить власть в области в первые дни полномасштабной войны, заявил глава ХОВА Олег Синегубов. С такими обвинением согласны и правоохранители. ГБР сообщило ему подозрение в госизмене и самовольном уходе с места службы.

Синегубов рассказал в интервью "Cуспільному": Дудин после начала вторжения приказал сотрудникам СБУ вывести его и городского голову Харькова Игоря Терехова из кабинета, убрать все личные вещи со стола, выключить свет и сделать фото. После эти фотографии размещали в соцсетях якобы в качестве подтверждения того, что вся "украинская власть" из города сбежала.

OBOZREVATEL обратился за комментарием к Игорю Терехову, который был свидетелем этих событий. Он подтвердил версию Синегубова а также рассказал новые детали о скандальном экс-СБУшнике.

Дудин проводил совещание в Антитеррористическом центре СБУ за день до полномасштабного вторжения, рассказывает Игорь Терехов. Тогда украинские силовики уже знали о подготовке наступления. Однако Дудин утверждал: вторжения не будет.

"В антитеррористический центр приехал и я, и глава облгосадминистрации. Были все силовые структуры, военные. Мы говорили: уже "Грады" стоят на границе, а он отвечал: "не будет нападения, россияне там пьют", это всего лишь учения", - вспоминает Игорь Терехов.

Уже 24 февраля Игорь Терехов, как и многие украинцы, проснулся от звуков взрывов. Началась большая война, а местная власть вместе с военными и коммунальными службами занималась обороной города.

"Я сначала с Дудиным не общался. Мне все звонили, так получилось, что мой телефон вообще перестал работать, не принимал звонки. Я тогда взял телефон у сына и с его помощью дозванивался. Потом утром 24 февраля приехал в облгосадминистрацию. Вместе с губернатором, его замом, моим коллективом мы начали организовывать работу. Работы было много, нужно было укреплять фортификационные сооружения, создавать штаб для записи добровольцев", - вспоминает городской голова.

Игорь Терехов считает, что именно сотрудники Дудина сфотографировали пустой кабинет главы облгосадминистрации. По его словам, сотрудники СБУ сами попросили выйти из кабинета для того, чтобы проверить его на наличие прослушек. Игорь Терехов, Олег Синегубов в это время пошли в штаб, в котором организовали прием желающих помочь в обороне города, а в соцсетях начали распространять информацию о том, что они сбежали.

По приказу Дудина, говорит городского голова, управление областью должно было якобы перейти в руки СБУ. Также сотрудники Дудина пытались занять и мэрию.

"Мне позвонил начальник Департамента стратегических расследований Олег Полянский и сказал, что ему позвонил Дудин и сказал, что он должен зайти в мэрию и взять ее под контроль", - рассказывает Игорь Терехов. Однако ни здание городского совета, ни облгосадминистрацию Дудину взять под контроль не удалось. О происходящем доложили президенту Владимиру Зеленскому, он вмешался в ситуацию, а позже уволил Дудина.

Правда, и сам Дудин после нескольких дней полномасштабной войны уехал из Харькова.. Куда именно "пропал" сотрудник СБУ местная власть не знала.. Теперь же он находится под стражей и продолжает уже информационные атаки. А с учетом, что его обвиняют в госизмене, возникает вопрос: зачем глава управления СБУ хотел захватить область в ситуации, когда российские войска пытались свергнуть действующую власть и оккупировать регион? И не были ли такие действия на руку оккупантам?

Кто такой Роман Дудин и чем он был известен до задержания

Дудин попадал в крупные скандалы и до полномасштабной войны. Харьковские активисты обвиняли его в саботаже в организации теробороны и работе в пользу РФ. Журналисты в своих расследованиях утверждали, что Дудина пролоббировал в качестве своей креатуры начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов. Последнего обвиняют в организации контрабанды, коррупционных схемах на таможне. Накануне полномасштабной войны Наумов сбежал из Украины. А 7 июня его задержали на границе Македонии и Сербии в машине бизнесмена Александра Акста. В авто также было 600 тыс. евро и 125 тыс. долларов.

Издание КП утверждает, что под руководством Наумова Дудин зарабатывал на контрабанде табачных изделий (ввозили из РФ на территорию Харьковской области). Кроме того, он якобы собирал "дань" с местного бизнеса, нефтеперерабатывающих, спиртзаводов. Журналисты КП называют даже суммы (от 5 тыс. до 25 тыс. долларов с каждого предприятия ежемесячно). Эти заявления основываются на материалах внутреннего расследования СБУ. Правда, окончательно утверждать, что уже бывший СБУшник получал такие суммы, можно будет после того, как это установит суд.

Согласно данным КП к экс-начальнику областного СБУ шли такие поступления:

"Харьковоблэнерго" (25 тыс. долл. ежемесячно)

Нефтеперерабатывающие заводы Мерефа, Васищево, Богодухов (5 тыс. долл./мес. с каждого)

Спиртзаводы Караванский, Артемовский, Люботинский, Прайм, Бикорм (5 тыс. долл./мес. с каждого завода)

В материалах расследований также говорится, что Дудин организовывал пункты реализации контрабанды. Что интересно, в октябре 2021-го его жена открыла компанию "Фартик", а через несколько месяцев эта компания участвовала в тендере на аренду предприятие в Любомле (Волынская область, на границе с Польшей).

Именно в Любомле пограничники регулярно задерживают контрабандистов. Населенный пункт фактически находится на границе.

Дудин работал в СБУ в Днепропетровской области, затем по своим собственным словам - возглавлял подразделение, которое "занималось раскрытием резонансных террористических актов по всему юго-востоку". Хотя, по данным журналистов, на самом деле это подразделение возглавлял другой человек, а Дудин никогда не имел дела с расследованием терактов.

Его карьерный путь вполне не примечателен. Поэтому для многих был удивителен такой кадровый взлет, когда Дудин неожиданно возглавил СБУ в Харьковской области.

У него есть участок земли в Киевской области, BMW X5 2017 года выпуска, который приобрела в 2020 году за 980 000 гривен его супруга. Семья также указала в последней декларации сбережения в размере 80 тыс. долларов.

Как свидетельствуют публикации в СМИ, еще задолго до полномасштабной войны Дудин помогал РФ. К примеру, именно при его участии на службу в Харьков взяли некоего Потапенко, который оказался "кротом" ФСБ РФ. Одной из задач Потапенко была подготовка ракетного удара по зданию СБУ в Харькове, когда там должно было проходить совещание командиров воинских частей.

Также возникли у журналистов вопросы и относительно другого СБУшника, которого связывают с Дудиным. У одного из сотрудников нашли имущество в Крыму, а у жены - российский паспорт. Но, как пишут СМИ, из-за вмешательства экс-начальника главка эту тему замяли.

Учитывая все это, можно задаваться вопросом - почему Дудин, который до начала войны делал патриотические заявления, пытался захватить власть в городе, а когда это не получилось, спешно покинул Харьков? Причем, как говорят те же харьковские власти - уехал, оставив открытым здание местного СБУ со всем боекомплектом… Кстати, потом часть оружия, которое до сих пор находится на балансе харьковского СБУ, выявили у банды, задержанной за грабежи.

Сейчас же Дудин находится под следствием, а своих соцсетях и интервью утверждает, что именно он боролся с оккупантами и защищал город. Дудин пишет открытые обращения к президенту, а свою страницу в соцсетях превратил в новостную ленту. "Что происходит в Украине", - возмутился Дудин очередной новости о злоупотреблении властью правоохранителем во Львовской области. Но еще недавно сам Дудин был героям десятков журналистских расследований о коррупции.

Чем закончится история Дудина, уже вскоре решит суд. За госизмену ему грозит тюремное заключение.