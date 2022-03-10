Санкции Запада в деле: Lada остановила производство

Заводы Lada 9 марта полностью остановились, поскольку санкции Запада лишили компанию запчастей и расходных материалов, необходимых для производства автомобилей. Тысячи рабочих уже отправили в отпуск.

АвтоВАЗ принадлежит французскому автопроизводителю Renault. По словам людей, знакомых с этим вопросом, более 20% деталей АвтоВАЗа – от разъемов до ключевой электроники – поставляются из-за пределов России. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Если торговля остановится, АвтоВАЗ остановится", – сказал один из бывших членов правления компании. Потребуются месяцы или даже годы, чтобы снова запустить производство без поддержки Renault, сказал он. Представитель АвтоВАЗа заявил, что компания планирует остановить свои заводы по крайней мере до 11 марта.

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Кстати, давление на компанию усиливает тот факт, что "Ростех", российская госкомпания, владеет 32% акций АвтоВАЗа. Генеральный директор Сергей Чемезов является близким другом президента РФ Владимира Путина и попал под санкции США и ЕС.

В России прекращают выпуск машин и другие автомобильные заводы. Остановлено производство на подмосковном Mercedes-Benz, а BMW не производит автомобили на калининградском "Автоторе". Большинство мировых автомобильных брендов приняли решение о прекращении работы в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападение России на каналы поставок странами-союзниками НАТО военной помощи Украине будет расцениваться как атака на Альянс, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Это повлечет за собой реакцию.

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