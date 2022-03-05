Samsung остановил поставки телефонов и чипов в Россию

Владимир Пазий
Рынки и компании
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Samsung объявил об остановке поставок товаров в РФ
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Южнокорейская компания Samsung приостанавливает поставки телефонов и чипов в Россию из-за войны, которую последняя развернула против Украины. Руководство заявило, что следит за ситуацией.

По словам человека, знакомого с этим вопросом, приостановлен экспорт всей продукции Samsung, от чипов до смартфонов и бытовой электроники. Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы думаем обо всех, кто пострадал, и наш приоритет – обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей", – говорится в заявлении Samsung. Компания жертвует $6 млн на гуманитарную помощь в регионе.

Отметим, на войну России против Украины за 7 дней отреагировали уже более 90 компаний. Свои авто на территории агрессора перестали продавать Audi, Cadillaс, Chevrolet и BMW. Производители кино перестали поставлять свою продукции.

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Как сообщает Reuters, к списку компаний, которые по собственному желанию присоединились к санкциям, добавился также и Spotify. Он закрыл офис в Москве, а также удалил все подкасты, которые создали российские государственные СМИ.

Кто и какие санкции ввел (список разместил в своем telegram cоветник главы МВД Антон Геращенко):

  • Apple Pay – полный блок

  • Apple – полный выход с рынка

  • Adidas – отказ от работы со сборной по футболу

  • Audi – выходят с рынка

  • AMD – запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт

  • Amazon – полный блок всего ритейла

  • Adobe – полный блок

  • British Petrolium – вышли из Роснефти 20% акций

  • BBC – отзыв лицензий на вещание

  • BMW – закрывает заводы, блокирует поставки

  • Bolt – выход с рынка

  • Boeing – выход с рынка

  • Chevrolet – выходят с рынка

  • Cannes Festival – блок рф делегации

  • Cadillac – выходят с рынка

  • Carlsberg – ограничение экспорта

  • Cex Io – крипто площадка блокуриет пользователей из РФ;

  • Cinema 4D – не работает приложение

  • Disney – отмена всех фильмов

  • Dell – выход с рынка

  • Dropbox – перестанет работать в стране через несколько дней

  • DHL – выход с рынка

  • Eurovision – дисквалификация

  • Ericsson – выход с рынка

  • Exxon Mobil – отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФ

  • Etsy – блок всех балансов на ру счетах

  • FedEx – полный запрет поставок

  • Formula 1 – отмена турнира в Сочи

  • Ford – закрывает все магазины

  • FIFA – дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ

  • Google Pay – частичный блок

  • Google Maps – блок инфо для РФ

  • General Motors – останавливает экспорт

  • HP – запрет ввоза

  • Harley Davidson – прекращение поставок

  • Instagram – блокировка пропаганды

  • Intel – запрет поставки микрочипов

  • Jaguar – выходят с рынка

  • Jooble – удалили сервис и сделали заявление

  • KUNA – выход м рынка

  • Lenovo – выход с рынка

  • LinkedIn – готовятся к полному выходу из страны

  • MOK – отмена всех соревнований

  • Mastercard – приостановка производства карт, отключение нескольких банков

  • Maersk – остановка поставок в/из рф – прощай шмот с Ali express и ASOS

  • Mercedes – выход из страны

  • Megogo – удаление всех русских фильмов

  • Metro – увольнение 10к сотрудников

  • Mitsubishi – увольнение работников 141 сервисного центра

  • Microsoft Office – обсуждается широкий комплекс мер

  • Mobile World Congress – отказ аккредитации для делегации из РФ

  • NFT – блок средств юзеров РФ и РБ, перевод их денег Украине

  • NHL – полный блок для игроков из РФ

  • Netflix – блок для русских подписок, остановка производства РФ сериалов

  • Nike – закрывают все магазины

  • Nintendo – запрет на покупки в рублях и др.

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