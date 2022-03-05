Samsung остановил поставки телефонов и чипов в Россию

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Южнокорейская компания Samsung приостанавливает поставки телефонов и чипов в Россию из-за войны, которую последняя развернула против Украины. Руководство заявило, что следит за ситуацией.

По словам человека, знакомого с этим вопросом, приостановлен экспорт всей продукции Samsung, от чипов до смартфонов и бытовой электроники. Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы думаем обо всех, кто пострадал, и наш приоритет – обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей", – говорится в заявлении Samsung. Компания жертвует $6 млн на гуманитарную помощь в регионе.

Отметим, на войну России против Украины за 7 дней отреагировали уже более 90 компаний. Свои авто на территории агрессора перестали продавать Audi, Cadillaс, Chevrolet и BMW. Производители кино перестали поставлять свою продукции.

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Как сообщает Reuters, к списку компаний, которые по собственному желанию присоединились к санкциям, добавился также и Spotify. Он закрыл офис в Москве, а также удалил все подкасты, которые создали российские государственные СМИ.

Кто и какие санкции ввел (список разместил в своем telegram cоветник главы МВД Антон Геращенко):

Apple Pay – полный блок

Apple – полный выход с рынка

Adidas – отказ от работы со сборной по футболу

Audi – выходят с рынка

AMD – запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт

Amazon – полный блок всего ритейла

Adobe – полный блок

British Petrolium – вышли из Роснефти 20% акций

BBC – отзыв лицензий на вещание

BMW – закрывает заводы, блокирует поставки

Bolt – выход с рынка

Boeing – выход с рынка

Chevrolet – выходят с рынка

Cannes Festival – блок рф делегации

Cadillac – выходят с рынка

Carlsberg – ограничение экспорта

Cex Io – крипто площадка блокуриет пользователей из РФ;

Cinema 4D – не работает приложение

Disney – отмена всех фильмов

Dell – выход с рынка

Dropbox – перестанет работать в стране через несколько дней

DHL – выход с рынка

Eurovision – дисквалификация

Ericsson – выход с рынка

Exxon Mobil – отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФ

Etsy – блок всех балансов на ру счетах

FedEx – полный запрет поставок

Formula 1 – отмена турнира в Сочи

Ford – закрывает все магазины

FIFA – дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ

Google Pay – частичный блок

Google Maps – блок инфо для РФ

General Motors – останавливает экспорт

HP – запрет ввоза

Harley Davidson – прекращение поставок

Instagram – блокировка пропаганды

Intel – запрет поставки микрочипов

Jaguar – выходят с рынка

Jooble – удалили сервис и сделали заявление

KUNA – выход м рынка

Lenovo – выход с рынка

LinkedIn – готовятся к полному выходу из страны

MOK – отмена всех соревнований

Mastercard – приостановка производства карт, отключение нескольких банков

Maersk – остановка поставок в/из рф – прощай шмот с Ali express и ASOS

Mercedes – выход из страны

Megogo – удаление всех русских фильмов

Metro – увольнение 10к сотрудников

Mitsubishi – увольнение работников 141 сервисного центра