С 1 июля земля не поедет на поездах в другие страны, – Зеленский о запуске рынка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди уже меньше боятся земельной реформы. Также он добавил, что после запуска рынка земли, она "не поедет на поездах земля в другие страны мира".
Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, пишет "Экономическая правда". "Я считаю, уже меньше боятся люди земельной реформы. Уже видят, что ни у кого ничего не забрали. А с 1 июля у людей уже будет возможность быть собственниками земли. И, думаю, что с 1 июля не поедет на поездах земля в другие страны мира, я думаю, она вся останется", – сказал Зеленский.
Он добавил, что еще многое предстоит сделать. По словам главы государства, земельная реформа и все законодательные инициативы – это лишь начало.
"Люди успокаиваются, когда видят, что никто ни у кого ничего не забрал. Мне кажется, это важно. Будут какие-то преграды, какие-то проблемы – бывает, любую проблемную ситуацию можно исправить, если есть желание", – подытожил президент.
Напомним, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля. Власти заявляют, что никаких предпосылок для отсрочки реформы не предвидится.
Ранее сообщалось, что в Украине в первые три года с момента запуска рынка цена земли может вырасти на 30-40%. При этом сразу же большого спроса ожидать не стоит.
Так, в течение пяти лет стоимость земли в стране может приблизиться к $5 тыс, но в ближайшие два-три года продать пай можно будет лишь за $1,5-2 тыс./га.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что с 1 июля украинцы смогут покупать сельскохозяйственную землю без необходимости "порождать какие-то схемы" и обходить мораторий. По его словам, можно будет купить землю до 100 гектаров.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цена на землю в Украине вырастет вдвое в течение ближайших 3-5 лет. Это произойдет благодаря открытию рынка земли.