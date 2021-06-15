С 1 июля земля не поедет на поездах в другие страны, – Зеленский о запуске рынка

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди уже меньше боятся земельной реформы. Также он добавил, что после запуска рынка земли, она "не поедет на поездах земля в другие страны мира".

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, пишет "Экономическая правда". "Я считаю, уже меньше боятся люди земельной реформы. Уже видят, что ни у кого ничего не забрали. А с 1 июля у людей уже будет возможность быть собственниками земли. И, думаю, что с 1 июля не поедет на поездах земля в другие страны мира, я думаю, она вся останется", – сказал Зеленский.

Он добавил, что еще многое предстоит сделать. По словам главы государства, земельная реформа и все законодательные инициативы – это лишь начало.

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"Люди успокаиваются, когда видят, что никто ни у кого ничего не забрал. Мне кажется, это важно. Будут какие-то преграды, какие-то проблемы – бывает, любую проблемную ситуацию можно исправить, если есть желание", – подытожил президент.

Напомним, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля. Власти заявляют, что никаких предпосылок для отсрочки реформы не предвидится.

Ранее сообщалось, что в Украине в первые три года с момента запуска рынка цена земли может вырасти на 30-40%. При этом сразу же большого спроса ожидать не стоит.

Так, в течение пяти лет стоимость земли в стране может приблизиться к $5 тыс, но в ближайшие два-три года продать пай можно будет лишь за $1,5-2 тыс./га.

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