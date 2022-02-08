Ryanair полностью отменил рейсы из двух украинских городов

Ирландский лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на рейсы из Харькова и Херсона. В авиакомпании ситуацию не комментируют, но, рейсы могли отменить на фоне сообщений о возможном вторжении России в Украину.

В системе онлайн-бронирования эти билеты отсутствуют. Хотя, по данным Avianews, Ryanair планировал оставить 6 международных маршрутов из Харькова.

Речь идет об авиарейсах в Будапешт, Бергамо, Вильнюс, Краков, Познань и Варшаву. Из Херсона маршрутная сеть включала Вену, Краков и Варшаву.

Ранее в условиях COVID-19 из-за изменения спроса лоукостер несколько раз менял расписание полетов в наше государство, а также отменял и переносил вылеты. Одна из возможных причин отмены рейсов – сообщения о возможном нападении РФ.

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В случае отмены рейса авиакомпания обязана полностью вернуть деньги за билет. Никаких штрафов в таком случае быть не должно. Для оформления возврата нужно обратиться непосредственно в авиакомпанию или в посредническую фирму, которая занималась покупкой билетов.

Кроме того, пассажир не обязан соглашаться ни на какие ваучеры, которые ему предлагают взамен полного возврата средств (хотя имеет на это право). Кроме того, вместо возврата средств пассажир может запросить бесплатно перенести для него дату вылета (на другой рейс по тому же маршруту) или заменить маршрут.

В понедельник, 7 февраля, авиакомпания МАУ (Международные авиалинии Украины) остановила рейсы из Киева в Рим как минимум до конца зимней навигации. Билеты на указанный маршрут можно приобрести только на даты с 27 марта.

Отметим, МАУ запланировала 5 авиарейсов в неделю из Киева в Рим на летний сезон. Об этом свидетельствуют данные из обновленного расписания на сайте авиаперевозчика.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ryanair может завезти в Украину до 20 самолетов в ближайшие 2-3 года. Как заявил гендиректор Майкл О'Лири, это произойдет, если Россия не вторгнется в страну и если аэропорты выдвинут привлекательные предложения. Отметим, в крупной бюджетной авиакомпании в 2021 году заявили, что планируют устроить агрессивную экспансию в Украине.