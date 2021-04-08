Руководство почти 200 предприятий, переданных на приватизацию, разыскивают с полицией, – глава ФГИУ

Фонду госимущества Украины в 2020 году передали 420 предприятий для продажи, однако директоров почти половины из них разыскивают вместе с полицией.

Об этом в интервью изданию "Гордон" заявил глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко. По его словам, это свидетельствует о масштабе коррупции в стране.

"В 2020 году мы получили на приватизацию как бы 420 компаний. Мы их приняли папочками: название предприятия, фамилия директора, какие-то показатели… До сих пор 191 директора разыскиваем с полицией", – подчеркнул он.

Глава фонда пояснил, что указанные предприятия не сдали отчетность, а их руководство исчезло.

Сенниченко уточнил, что еще 90 предприятий ФГИУ передали на стадии ликвидации и банкротства, а у 60 – коммерческие и налоговые долги в разы превышают стоимость активов.

"Только 20 переданных еле живут, и то мы их спасаем каждый день", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде 289 голосами 30 марта за основу утвердили список предприятий, которые нельзя приватизировать. В него вошли компании, в которых большая часть (50+ акций) принадлежит государству.