Рожкову подозревают в госизмене и хищении за сотрудничество с Kroll – СМИ

В отношении первого заместителя главы НБУ Катерины Рожковой и нескольких сотрудников, участвовавших в расследовании и национализации ПриватБанка в 2016 году ведется расследование. Им грозят обвинения в государственной измене и растрате. Причина: НБУ поделился информацией с компанией Kroll Inc., занимающаяся корпоративными расследованиями, консалтинговой фирмой AlixPartners, а также юридическими фирмами Hogan Lovells и Asters.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на документ из Генпрокуратуры. "Все вышеперечисленное – это компании, которые Украина официально наняла для расследования или помощи в национализации ПриватБанка, в котором на момент национализации в 2016 году пропало $5,5 млрд. Его бывшие владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов якобы присвоили деньги из банка с помощью мошеннических займов и отмывания денег. Работа Kroll была неотъемлемой частью выявления ущерба", – говорится в сообщении.

Напомним, что Коломойский и Боголюбов отрицают обвинения в хищении и оспаривают приватизацию ПриватБанка в суде. Рожкова сообщила, что ей ничего не известно о предъявленных ей обвинениях, но в нападках на сотрудничество НБУ с иностранными компаниями нет ничего нового.

Как передают источники Kyiv Post, расследование было возобновлено либо по инициативе нынешнего главы Нацбанка Кирилла Шевченко, либо кем-то в Офисе президента. Расследование проводит Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

Рожкова входила в команду экс-главы правления Валерии Гонтаревой, которая проработала с 2014 по 2017 год и под чьим руководством ПриватБанк национализировали. После ухода главой стал ее заместитель Яков Смолий, пока он не ушел в отставку в июне 2020-го, заявив, что администрация президента оказывает политическое давление.

Напомним, Верховный суд открыл производство по кассационной жалобе Фонда гарантирования вкладов на постановление, которым ФГВ вернули иск к бывшим членам правления и наблюдательного совета Платинум Банка о взыскании 1,48 млрд грн. Среди ответчиков в этом деле – бывшая исполняющий обязанности главы правления Платинум Банка, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, экс-глава правления Платинум Банка Константин Смольский, бывший глава наблюдательного совета Григорий Гуртовой и другие лица.

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