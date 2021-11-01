Розетки с USB, сигнализация и кулеры с водой: "Укрзалізниця" получила новые вагоны

Компания "Укрзалізниця" получила 5 купейных вагонов, заказанных у "Крюковского вагоностроительного завода", которые купили за счет госбюджета. В них установлены розетки с USB-портами, кулеры с горячей и холодной водой, кондиционеры, сигнализация.

До конца года госкомпания должна получить 20 из 100 купленных вагонов. Как сообщает пресс-служба "Укрзалізниці", в вагонах теперь будут:

розетки;

держатели для стаканов на столах;

энергосберегающее освещение;

кнопки вызова проводника в купе и туалетах;

кулеры с горячей и холодной водой;

сигнализация в купе (на ночь дверь фиксируется кнопкой блокировки, а при открытии соответствующий сигнал поступает к проводнику);

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больше места для багажа под полками (отсутствуют нижние ларцы);

кондиционеры;

вакуумные туалеты;

столы для пеленания;

обшивка полок изготовлена ​​из материалов, которые выдержат усиленные нагрузки;

форточки.

"Крюковский вагоностроительный завод" должен изготовить и поставить "Укрзалізниці" 51 купейный вагон, 12 спальных, 20 купейных, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле. Также должны сделать 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

Финансирование проводится за счет госбюджета. В 2021-м в бюджете Украины предусмотрено выделение 3 млрд грн на обновление подвижного состава.

В октябре "Укрзалізниця" начала масштабное обновление парка поездов. Компания объявила тендер в электронной системе публичных закупок Prozorro на покупку 80 новых поездов.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что швейцарская железная дорога SBB и ее совместные предприятия провели тендер на приобретение электричек. Конкурс с предложением в $2,16 млрд выиграла компания Stadler.

Цена одного поезда – $7,55 млн. Для сравнения, это в два раза дешевле ожидаемой стоимости поездов, которые хочет купить "Укрзалізниця" на тендере.