Розетки с USB, сигнализация и кулеры с водой: "Укрзалізниця" получила новые вагоны
Компания "Укрзалізниця" получила 5 купейных вагонов, заказанных у "Крюковского вагоностроительного завода", которые купили за счет госбюджета. В них установлены розетки с USB-портами, кулеры с горячей и холодной водой, кондиционеры, сигнализация.
До конца года госкомпания должна получить 20 из 100 купленных вагонов. Как сообщает пресс-служба "Укрзалізниці", в вагонах теперь будут:
розетки;
держатели для стаканов на столах;
энергосберегающее освещение;
кнопки вызова проводника в купе и туалетах;
кулеры с горячей и холодной водой;
сигнализация в купе (на ночь дверь фиксируется кнопкой блокировки, а при открытии соответствующий сигнал поступает к проводнику);
больше места для багажа под полками (отсутствуют нижние ларцы);
кондиционеры;
вакуумные туалеты;
столы для пеленания;
обшивка полок изготовлена из материалов, которые выдержат усиленные нагрузки;
форточки.
"Крюковский вагоностроительный завод" должен изготовить и поставить "Укрзалізниці" 51 купейный вагон, 12 спальных, 20 купейных, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле. Также должны сделать 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.
Финансирование проводится за счет госбюджета. В 2021-м в бюджете Украины предусмотрено выделение 3 млрд грн на обновление подвижного состава.
В октябре "Укрзалізниця" начала масштабное обновление парка поездов. Компания объявила тендер в электронной системе публичных закупок Prozorro на покупку 80 новых поездов.
OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что швейцарская железная дорога SBB и ее совместные предприятия провели тендер на приобретение электричек. Конкурс с предложением в $2,16 млрд выиграла компания Stadler.
Цена одного поезда – $7,55 млн. Для сравнения, это в два раза дешевле ожидаемой стоимости поездов, которые хочет купить "Укрзалізниця" на тендере.