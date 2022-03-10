Россияне выстроились в огромные очереди в сеть одежды: она заявила о закрытии, хотя раньше отказывалась

В России 10 марта выстроились огромные очереди в сеть магазинов Uniqlo. Сеть магазинов ранее заявляла, что вещи – необходимость, поэтому закрываться не будет. Потом они столкнулись с массовым бойкотом по всему миру и вынуждены были сообщить: с 21 марта закрывают все 50 магазинов.

Как пишет российское издание Газета.ru, в Москве из-за огромных очередей магазины начали закрывать, те, кто уже успел зайти в торговые центры, скупают все вещи. В самой сети сообщили: "Продолжая нашу деятельность в России, мы столкнулись с рядом трудностей, в связи с которыми мы не можем обеспечить непрерывность наших бизнес-процессов. В связи с этим сегодня нами было принято решение о временной приостановке нашей работы", – отмечают в ведомстве.

Видео дня

Отметим, из России ушли не только сети люксовой одежды, но и H&M, COS, Adidas и др. Все, кто остается работать в РФ, в результате сталкиваются с бойкотом по всему миру.

Отметим, группа Kering – ей принадлежат люксовые бренды, включая Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent – объявила о закрытии своих магазинов в России. Такое же решение приняла компания Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho). Также из страны уходит в мире производитель строительной техники, японская компания Komatsu и производитель техники Hitachi. Таким образом, товарная изоляция РФ усиливается.